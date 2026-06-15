Politique

Le president de l’AN Trân Thanh Mân appelle à une diplomatie parlementaire créatrice de développement

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a plaidé pour une diplomatie parlementaire plus proactive, axée sur l’amélioration des institutions, l’attraction des ressources internationales et la création de nouvelles opportunités de développement pour le pays.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân lors de la réunion. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a présidé le 15 juin à Hanoi une réunion de travail avec le ministère des Affaires étrangères, la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères de l’AN ainsi que le Bureau de l’AN, afin de renforcer la coordination dans les activités de conseil stratégique, d’appui et d’organisation des activités extérieures de l’AN.

Ont également participé à cette réunion les membres du Bureau politique Dô Van Chiên, vice-président permanent de l’Assemblée nationale, et Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères, ainsi que les vice-présidents de l’AN et les réponsables des organes compétents.

Dans son discours de conclusion, le Président de l’AN a salué les résultats remarquables obtenus par le ministère des Affaires étrangères dans la mise en œuvre des activités extérieures du Parti et de l’État. Selon lui, ces réalisations ont contribué de manière significative à renforcer le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale, à consolider un environnement diplomatique favorable et à élargir l’espace stratégique nécessaire au développement national et à la défense de la Patrie dans la nouvelle phase de développement.

Le président de l’AN a également hautement apprécié la coopération proactive, responsable et efficace entre le ministère des Affaires étrangères, la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères et le Bureau de l’Assemblée nationale, qui a permis d’assurer la continuité, la fluidité et l’efficacité des activités extérieures de l’AN.

Soulignant les nouvelles exigences auxquelles est confrontée la diplomatie vietnamienne, il a rappelé que la Résolution n°06-NQ/TW du Bureau politique relative à la mise en œuvre de la ligne diplomatique du 14e Congrès national du Parti réaffirme que les affaires étrangères, aux côtés de la défense et de la sécurité, constituent une mission stratégique et permanente. La diplomatie doit non seulement contribuer à préserver un environnement de paix et de stabilité et à protéger la Patrie de manière précoce et proactive, mais aussi devenir un moteur essentiel du développement national.

Selon le président de l’Assemblée nationale, compte tenu de ses fonctions législatives, de contrôle et de décision sur les questions majeures du pays, la diplomatie parlementaire doit jouer un rôle accru dans le perfectionnement du cadre institutionnel, le renforcement du consensus international et la création d’un environnement propice au développement. Elle ne doit pas seulement refléter la position du pays, mais également contribuer à la façonner et à la renforcer.

Abordant la nécessité d’améliorer la coordination entre les organes concernés, il a mis en avant la devise : « Trois institutions, un seul objectif : assurer le meilleur conseil et le meilleur soutien aux activités extérieures des dirigeants de l’Assemblée nationale ». À cet égard, la coordination doit intervenir dès les premières étapes de la recherche, de l’analyse prospective et de la formulation des orientations stratégiques, plutôt que de se limiter à la gestion des situations ponctuelles.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux organismes concernés de mieux appréhender la place et le rôle de la diplomatie parlementaire dans le cadre de la diplomatie globale et moderne du Vietnam. Celle-ci doit être mise en œuvre de manière cohérente avec la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire, tout en restant étroitement alignée sur les priorités stratégiques du Parti, au service des intérêts suprêmes de la nation et des objectifs de développement du pays.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de passer d’une approche de « diplomatie au service des relations » à une « diplomatie au service du développement », fondée sur l’autonomie stratégique et le renforcement des capacités nationales dans le domaine de la diplomatie parlementaire. L’AN est appelée à promouvoir activement la coopération législative, à intensifier les échanges d’expériences en matière de gouvernance nationale et à s’inspirer des meilleures pratiques internationales afin d’améliorer le système institutionnel et les capacités de gouvernance du pays. Elle doit également mobiliser efficacement les connaissances, les avancées scientifiques et technologiques ainsi que les ressources internationales au service du développement national.

Selon le président de l’Assemblée nationale, les activités extérieures doivent être étroitement associées aux objectifs d’attraction des ressources, des technologies avancées, de l’élargissement des marchés et du renforcement des capacités endogènes de l’économie. Chaque activité diplomatique doit générer une valeur ajoutée concrète et contribuer directement au développement du pays.

Insistant sur la nécessité de privilégier les résultats tangibles, il a estimé que chaque activité extérieure devait être soigneusement préparée, assortie d’objectifs clairs et faire l’objet d’une évaluation rigoureuse. Le succès de la diplomatie ne se mesure pas uniquement au nombre de visites officielles ou d’accords signés, mais surtout à la capacité de transformer les acquis diplomatiques en bénéfices concrets, en programmes de coopération effectifs et en nouveaux moteurs de croissance.

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Signature d'un règlement de coordination relatif à l’organisation des activités extérieures du président de l’Assemblée nationale, des vice-présidents et des anciens dirigeants de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Trân Thanh Mân a également appelé à renforcer davantage la position et la voix de l’Assemblée nationale du Vietnam au sein des mécanismes parlementaires régionaux et internationaux. L’Assemblée nationale doit poursuivre son rôle de membre actif et responsable, tout en passant progressivement d’une participation active à une contribution proactive, notamment par la proposition d’initiatives et la participation à l’élaboration des programmes de travail sur les questions correspondant aux intérêts et aux capacités du Vietnam.

À cette occasion, le ministère des Affaires étrangères, la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères ainsi que le Bureau de l’AN ont signé un règlement de coordination relatif à l’organisation des activités extérieures du président de l’Assemblée nationale, des vice-présidents et des anciens dirigeants de l’Assemblée nationale, créant ainsi un cadre renforcé pour améliorer l’efficacité de la coopération et répondre aux exigences croissantes de l’action extérieure dans la nouvelle période.- VNA

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#diplomatie parlementaire #AN
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