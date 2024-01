Le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Photo : Bangkok Post

Bangkok, 26 janvier (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a rencontré le président allemand Frank-Walter Steinmeier à Bangkok le 25 janvier, à l'occasion de la visite de l'invité du 24 au 26 janvier.Le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Chai Wacharonke, a déclaré que les deux dirigeants avaient discuté de sujets liés à l'investissement, à l'énergie, à la sécurité, au changement climatique, à l'économie et au tourisme, en particulier le développement durable de la Thaïlande.Il a déclaré que le président Frank-Walter Steinmeier s'était engagé à aider la Thaïlande à mettre en œuvre prochainement des projets de réduction des émissions de carbone pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, et a proposé aux entreprises allemandes d'intensifier leurs investissements dans la production de véhicules électriques en Thaïlande.Frank-Walter Srettha, pour sa part, a souhaité que l'Allemagne soutienne l'exemption de visa Schengen pour les citoyens thaïlandais, ajoutant que la Thaïlande est également une destination populaire parmi les visiteurs allemands.Les deux dirigeants ont ensuite assisté à la signature d'accords de coopération bilatéraux dans les domaines ferroviaire et scientifique.Le porte-parole a déclaré que le pays cherchait à faire développer ses relations avec l'Allemagne vers un partenariat stratégique.- VNA