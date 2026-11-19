Hanoi (VNA) - Sept livres vietnamiens sont désormais disponibles sur Amazon, offrant ainsi aux lecteurs du monde entier un accès élargi aux publications du pays.

Cette initiative est menée par les Éditions Politiques nationales Vérité en collaboration avec Omega Plus. Elle vise à diversifier les circuits de diffusion et à introduire les ouvrages vietnamiens sur les marchés internationaux grâce au réseau mondial d’Amazon.

Elle marque une nouvelle étape dans la modernisation du secteur de l’édition au Vietnam, visant à accélérer sa transition numérique tout en faisant rayonner le savoir, l’histoire et la culture du pays à l’international.

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n°57 du Politburo, qui érige les sciences, les technologies, l’innovation et le numérique en moteurs essentiels du nouveau modèle de croissance vietnamien.

Abordant des thématiques majeures liées à l’histoire, à la politique, à la culture et au développement national, ces ouvrages offrent aux lecteurs étrangers de nouvelles ressources pour mieux appréhender le pays, sa population et ses réalisations.

Parmi ces ouvrages figurent notamment " Le Président Hô Chi Minh : Biographie et carrière", "Diên Biên Phu : Moments d’histoire ", " Détermination et persévérance dans la prévention et la lutte contre la corruption, l’édification d’un Parti et d’un État sains et forts ", ainsi que "Construire et développer une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale". La sélection comprend également "Un millénaire de culture nationale vietnamienne", "Carnet de guerre : 1-2-3-4.75" et "Vo Nguyên Giap : Le général du peuple".

Selon Nguyên Thai Binh, directeur adjoint et rédacteur en chef adjoint des Éditions Politiques nationales Vérité, la mise en ligne de ces premiers titres sur Amazon, menée en collaboration avec Omega Plus, est l’aboutissement d’un long travail préparatoire. Les équipes ont notamment dû réviser et finaliser l’ensemble des documents éditoriaux afin de répondre aux critères d’approbation stricts de la plateforme américaine.

« Cet événement témoigne de la détermination de la maison d’édition à s’intégrer de manière proactive sur le marché international et à tirer parti des avancées du numérique pour élargir ses canaux de distribution et promouvoir les valeurs intellectuelles, idéologiques, historiques et culturelles du Vietnam », a-t-il souligné.

La mise en ligne des ouvrages de la maison d’édition sur Amazon offre de nouveaux débouchés auprès de la diaspora vietnamienne, des chercheurs, des bibliothèques universitaires ainsi que du grand public international.

Grâce à ces titres conçus, traduits et publiés en langues étrangères, le Vietnam dispose désormais d’un canal direct supplémentaire pour valoriser son image, renforcer sa communication extérieure et favoriser la compréhension mutuelle avec la communauté internationale.

Selon Nguyên Thai Binh, les Éditions Politiques nationales Vérité va poursuivre le développement de ses publications en langues étrangères, élargir sa coopération internationale et diversifier ses circuits de distribution afin de rapprocher le livre vietnamien du lectorat mondial et de consolider sa place sur le marché international de l’édition. – VNA