Le dirigeant To Lam rencontre la communauté vietnamienne au Sri Lanka

Colombo (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Sri Lanka les 7 et 8 mai, dans la soirée du 8 mai (heure locale), le secrétaire général du Parti et président To Lam, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a rencontré les cadres des représentations vietnamiennes ainsi que la communauté vietnamienne au Sri Lanka.



To Lam a informé les compatriotes des réalisations remarquables du pays sur les plans socio-économiques, ainsi que de la mise en œuvre récente de nombreuses orientations stratégiques nationales.



Il a salué les efforts déployés par l’ambassade, qui a accompli ses missions avec un haut sens des responsabilités et une forte détermination.



Le dirigeant vietnamien a estimé que, bien que la communauté vietnamienne au Sri Lanka reste peu nombreuse, ses membres continuent de se soutenir mutuellement, de faire preuve d’efforts constants pour progresser, tout en restant attachés à leur patrie et en préservant l’identité culturelle nationale.



Saluant les efforts de la communauté vietnamienne au Sri Lanka dans la préservation de la culture vietnamienne, l’enseignement de la langue vietnamienne ainsi que la transmission de l’histoire et des traditions nationales, To Lam a exprimé le souhait que cette communauté continue de préserver et promouvoir l’identité culturelle nationale et les valeurs héritées des générations précédentes, tout en s’intégrant pleinement et en respectant les lois du pays d’accueil.



Il a demandé à l’ambassade de poursuivre ses efforts afin d’accomplir avec succès toutes les missions qui lui sont confiées.



Selon To Lam, l’ambassade doit faire preuve de proactivité et de créativité dans ses propositions visant à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment en exploitant efficacement le nouveau cadre de Partenariat global afin d’atteindre rapidement l’objectif d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2030.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, rencontre les cadres des représentations vietnamiennes ainsi que la communauté vietnamienne au Sri Lanka. Photo : VNA



Il a également souligné la nécessité de coordonner étroitement les actions avec les ministères, secteurs, localités vietnamiens et les autorités sri-lankaises compétentes afin de faciliter les investissements et les activités commerciales des entreprises vietnamiennes au Sri Lanka.



Par ailleurs, l’ambassade devra continuer à jouer son rôle de passerelle entre le Vietnam et le Sri Lanka, renforcer la communication, les échanges culturels, religieux et humains, ainsi que les coopérations décentralisée ; accorder davantage d’attention à la vie spirituelle de la communauté vietnamienne au Sri Lanka ; et intensifier les efforts de protection consulaire afin de préserver les droits et intérêts légitimes de cette communauté. - VNA