Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Asie est le plus grand marché d'exportation de poivre du Vietnam, représentant 52,7%, suivie de la région des Amériques, représentant 22,8%, a déclaré Hoang Thi Liên, présidente de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA).En 2023, les exportations de poivre du Vietnam ont enregistré une augmentation de plus de 13,8 %. Concrètement, le Vietnam a exporté 264.094 tonnes de poivre de toutes sortes, d'une valeur de 906,5 millions de dollars, a indiqué Hoang Thi Liên.Dans les temps à venir, les exportations resteront faibles car l'offre intérieure n’est plus abondante et la demande des marchés américain, européen et chinois ne s'est pas vraiment améliorée, a estimé Hoang Thi Liên.Cependant, les exportateurs s'identifient plus clairement aux réglementations américaines, et les producteurs de poivre vietnamiens peuvent adopter des méthodes agricoles plus adaptées pour répondre aux exigences de ce marché, a-t-elle ajouté. -VNA