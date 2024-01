Hanoï, 29 janvier (VNA) - La Thaïlande et la Chine ont convenu le 28 janvier de renoncer à l'obligation de visa pour leurs ressortissants respectifs afin de faciliter les voyages et le tourisme entre les deux pays, touchés par la pandémie de COVID-19.

Touristes sur un marché à Ayutthaya, Thaïlande (Photo : AFP/VNA)

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Parnpree Bahiddha-nukara et son homologue chinois Wang Yi ont signé le document à cet effet, qui entrera en vigueur le 1er mars, lors d'une cérémonie après leur rencontre à Bangkok.Wang Yi a déclaré que l'ère sans visa porterait les échanges entre les peuples à un nouveau niveau et qu'il y aurait une forte augmentation du nombre de touristes chinois visitant la Thaïlande.La Chine était l'une des principales sources de l'industrie touristique thaïlandaise, un moteur majeur de la deuxième économie d'Asie du Sud-Est avant la pandémie, mais le retour des touristes chinois en Thaïlande a été lent.Le nombre de touristes chinois en Thaïlande a chuté à 3,5 millions en 2023, contre 11 millions en 2019 avant la pandémie.Les deux parties se sont également engagées à accélérer la construction du chemin de fer Chine-Thaïlande et à travailler ensemble dans la lutte contre la criminalité transnationale. - VNA