Bangkok (VNA) - La Thaïlande prévoit d'établir fin ce mois-ci une zone de sécurité humanitaire près du poste frontalier de Mae Sot-Myawaddy, à la frontière avec le Myanmar, pour fournir de la nourriture et du matériel médical à la communauté locale et aux 20.000 personnes déplacées du Myanmar à cause du conflit, a déclaré ce mardi 6 février le vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères (AE), Sihasak Phuangketkeow.

Des soldats thaïlandais. Photo: AFP/VNA



Cette initiative est considérée comme le dernier effort déployé par la Thaïlande pour ouvrir la voie à des négociations entre les parties en conflit au Myanmar.



Les médias thaïlandais ont rapporté que cette initiative avait été approuvée par les ministres des AE des pays membres de l’ASEAN et des représentants du Myanmar la semaine dernière à Luang Prabang (Laos). En conséquence, les Croix-Rouge thaïlandaise et birmane fourniront des secours sur place sous la supervision de l'agence d'aide humanitaire de l'ASEAN.



L'initiative lancée par la Thaïlande pourrait déboucher sur des négociations impliquant les parties impliquées dans le conflit au Myanmar. La Thaïlande a consulté des partenaires internationaux, notamment d'autres pays voisins du Myanmar tels que l'Inde et la Chine, a dit Sihasak Phuangketkeow.



Il s’est déclaré convaincu qu'au moins un processus de dialogue pourrait être entamé au milieu de cette année. -VNA