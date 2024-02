Bangkok, 12 février (VNA) – Le secteur touristique thaïlandaise a connu un bon début d'année 2024 avec près de 4 millions d'arrivées étrangères en janvier, a déclaré le 10 février le porte-parole du gouvernement, Chai Wacharonke.



La Thaïlande a accueilli 128 969 visiteurs étrangers le 8 février, deux jours avant le Nouvel An lunaire.



Le même jour, les visiteurs chinois étaient en tête de liste avec 730 747, suivis par les voyageurs de Malaisie (419 116), de Russie (275 641), d'Inde (209 431) et du Laos (130 551).



Les facteurs contribuant à l’augmentation notable des voyages en Thaïlande pourraient être la nécessité de voyager après la levée des restrictions liées à l’épidémie en Chine et la politique de visa gratuite du gouvernement thaïlandais, a déclaré Chai Wacharonke.



En plus d'attirer des visiteurs chinois, le gouvernement thaïlandais a noué des relations positives avec les membres de l'ASEAN pour promouvoir le tourisme mutuel dans la région. L'une des initiatives notables est le projet « One Destination » qui vise à promouvoir le tourisme dans six pays auprès de leurs citoyens ainsi que des visiteurs du monde entier, avec des participants tels que la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, le Vietnam, le Laos et le Myanmar, a-t-il ajouté. - VNA

