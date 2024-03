À l’entreprise Bujeon Vietnam Electronic dans la zone industrielle de Quê Vo, province de Bac Ninh (Nord). Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Selon l’Office général des statistiques, en janvier dernier, l’indice de production industrielle a augmenté de 18,3% en glissement annuel. Particulièrement, l’industrie manufacturière a bondi de 19,3%, contribuant à hauteur de 15,1 points de pourcentage à l’augmentation globale.



L’indice de production industrielle (IPI) a augmenté en janvier 2024 dans 60 des 63 provinces et villes du pays et baissé dans les trois autres. Certaines localités ont connu une augmentation assez forte de l’IPI grâce à une bonne croissance de l’industrie manufacturière, de la production et de la distribution d’électricité.



Truong Thanh Hoài, directeur du Département de l’industrie relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné qu’en 2024, ce ministère continuerait à mettre en œuvre de manière proactive et efficace les politiques de soutien aux entreprises pour les soutenir à surmonter leurs difficultés. L’accent sera mis sur les industries d’exportation clés telles que le textile-habillement, le cuir et la chaussure, l’automobile, la mécanique, l’acier...



D’après le ministère de l’Industrie et du Commerce, avec la reprise de la demande de consommation sur le marché mondial et les mesures gouvernementales de soutien, la production et les activités commerciales des entreprises se renforcent dès le début de 2024. La situation inflationniste tend à se calmer dans les grandes économies telles que les États-Unis, la Chine et l’Europe. Par ailleurs, le Vietnam devrait bénéficier de la délocalisation de la production de sociétés multinationales. Tous ces facteurs auront des effets positifs sur les exportations.



L’indice des directeurs d’achat (PMI - Purchasing Managers Index) a enregistré une croissance au début de l’année, grâce à l’amélioration de la situation économique, qui a entraîné une augmentation du nombre de nouvelles commandes, selon un rapport de S&P Global, une société fournissant des informations et des données financières.



Le secteur manufacturier constitue l’épine dorsale de l’économie vietnamienne et le principal moteur de la croissance.Photo : VNA/CVN



En janvier dernier, le PMI du Vietnam est repassé au-dessus du seuil des 50 points, atteignant 50,3 points contre 48,9 points en décembre 2023. Cette évolution montre que les industries manufacturières se sont améliorées pour la première fois depuis cinq mois. En 2023, le secteur de l’industrie et du commerce a fait face à des difficultés en raison de la forte baisse de la production industrielle au cours des premiers mois de l’année. Les entreprises vietnamiennes ont également enregistré une croissance au début de l’année 2024, grâce à la hausse de la demande, conduisant à une augmentation du nombre de nouvelles commandes et de la production.



Gabor Fluit, président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham Vietnam), estime que la reprise économique nationale est en bonne voie. Pour maintenir ce rythme de croissance, il est nécessaire de se concentrer sur l’innovation, d’établir des relations commerciales plus solides avec les principaux marchés d’exportation et d’augmenter la valeur des exportations grâce à la transformation.



Lê Duy Binh, directeur général d’Economica Vietnam, est optimiste quant à la reprise de l’économie mondiale, notamment dans les grandes économies qui sont des marchés d’exportation pour les biens et services vietnamiens. À l’exception de l’Union européenne (UE), d’autres économies telles que les États-Unis, le Japon, la Chine, l’Australie et les pays de l’ASEAN, connaissent un redressement significatif, témoignant d’une augmentation stable de la demande. M. Binh estime que le maintien de la stabilité macroéconomique et d’autres réalisations en 2023 ont constitué une base solide pour maintenir et renforcer la confiance des entreprises nationales et étrangères, ainsi que des consommateurs. Ainsi, les perspectives pour l’investissement, le marché de détail et la consommation intérieure sont en hausse.



Les dernières données montrent que de nombreux investisseurs étrangers sont intéressés par le marché vietnamien, en particulier en termes de déplacement des chaînes d’approvisionnement. Cela promet une augmentation continue des investissements étrangers et de bonnes perspectives pour les investissements privés nationaux. De plus, tous les indicateurs montrent une augmentation des exportations, de la consommation et des investissements. Ces facteurs stimuleront la demande globale et renforceront la confiance en 2024.



Dans le même temps, en suivant la politique du gouvernement, des réformes plus solides en termes d’environnement des investissements des entreprises se poursuivront, et les investissements privés, en particulier ceux en provenance de l’étranger, devraient augmenter considérablement. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le décaissement des investissements publics sera un moteur important pour promouvoir la croissance économique dans les mois à venir, apportant ainsi une contribution importante à la production et au commerce.



