Le président du Dewan Negara de la Malaisie, Datuk Mutang Tagal. (Photo : malay mail)

Kuala Lumpur, 20 février (VNA) – L'ancien député de Bukit Mas, Datuk Mutang Tagal, a été élu 20e président du Dewan Negara (Sénat) de Malaisie le 19 février.Datuk Mutang Tagal remplace Tan Sri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar, qui a démissionné de son poste suite à sa nomination au poste de gouverneur du Sarawak le 26 janvier.S'exprimant lors d'une réunion, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que Datuk Mutang Tagal était originaire du Sarawak, du groupe ethnique Lun Bawang. Il s'agit d'une nomination historique, marquant l'engagement continu du gouvernement MADANI à reconnaître et à garantir la voix, les opinions et la représentation de tous, y compris du peuple Ulu, au parlement.Datuk Mutang Tagal, 69 ans, qui a été député de Bukit Mas de 1982 à 1990, est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'université de Curtin et occupe actuellement plusieurs postes, dont celui de président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Orang Ulu ( OUCCI).Il est également conseiller juridique de Persatuan Lun Bawang Sarawak et vice-président de la Sarawak Business Federation (SBF).- VNA