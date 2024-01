Hanoï (VNA) - En 2023, la filière bois a rencontré tant de difficultés, notamment la forte diminution de la demande des principaux marchés d’exportation tels que les États-Unis et l’UE. Les marchés présentent actuellement quelques signes de reprise, mais selon les experts, en 2024, il existera encore des difficultés.Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de produits sylvicoles en 2023 n'ont rapporté que 14,39 milliards de dollars, en baisse de 15,8% par rapport à 2022.Outre la baisse de la demande des importateurs, la filière bois est actuellement confrontée à d’autres problèmes, affectant directement la durabilité de la production et des exportations.Les grands marchés d’exportation imposent des réglementations de plus en plus strictes en matière de légalité et de durabilité des produits. Les États-Unis demandent de multiplier les enquêtes commerciales sur la filière bois. Le Japon exige que les produits du bois vietnamiens exportés vers son marché soient munis de certificats de durabilité. En Allemagne, les importateurs allemands exigent des exportateurs vietnamiens qu'ils fournissent des certifications supplémentaires liées à l'origine des produits, aux salaires, au traitement des déchets, etc. Le Canada, lui, a actuellement tendance à imposer davantage de réglementations environnementales dans ses stratégies de conception, de fabrication et de commercialisation de produits.En outre, la demande en matière de faibles émissions de carbone, tant sur le marché national qu’à l’étranger, afin d’atteindre « zéro émission nette », augmente. Les produits à haute teneur en carbone deviendront chers et leur compétitivité sur le marché diminueront.Selon le directeur du Bureau de certification forestière du Vietnam (Vietnam Forest Certification Office - VFCO), Vu Tan Phuong, les exigences en matière d’émissions dans la chaîne d’approvisionnement de la filière bois et la capacité de s’adapter aux réglementations actuelles et futures, demandent de nombreux changements aux entreprises exportatrices.« C’est un grand défi », a-t-il souligné.Selon des spécialistes, les nouvelles réglementations visant à contrôler plus étroitement la chaîne d'approvisionnement et à garantir la légalité et la durabilité des produits, ainsi que les signaux peu optimistes sur les marchés d’exportation, pourrait faire de 2024 une année difficile et pleine de défis pour la filière bois vietnamienne.-VNA