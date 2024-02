Un touriste se transforme en agriculteur, en binant la terre et en cultivant des légumes. Photo: sggp.org.vn



Quang Nam (VNA) - La fête annuelle Cau Bong est organisée chaque année, le 7e jour du premier mois lunaire, par les habitants du village maraîcher de Trà Quê, dans la commune de Câm Hà, ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), dans le but de prier pour une bonne récolte et de montrer leur reconnaissance envers les ancêtres. L'occasion également pour de nombreux étrangers de vivre une journée d'agriculteur dans une ambiance festive.



Lors de cette fête, les villageois préparent des plateaux comprenant du riz gluant, des fruits, un coq avec une fleur dans son bec, un couteau en bambou et une bouteille d'alcool blanc pour le culte des ancêtres. En plus des rituels, des concours de plantation de légumes et de préparation de gâteaux sont organisés pour les villageois.



Cet événement attire plusieurs touristes étrangers qui y viennent découvrir la culture locale. Les touristes ont l'occasion de se transformer en agriculteurs, en binant la terre et en cultivant des légumes grâce aux instructions des villageois.

Un villagois de Trà Quê présente les types de légumes pour les touristes étrangers. Photo: sggp.org.vn



Ces dernières années, le village maraîcher de Trà Quê a été planifié, agrandi et diversifié en termes de types de légumes. La visite sous forme d'"une journée d’agriculteur" de Trà Quê et les activités expérientielles ont été multipliées et ont obtenu des résultats préliminaires encourageants.



Trà Quê est un charmant petit village situé à 3 km du centre de la vieille ville de Hôi An. Il est surnommé le "village des légumes" en raison de la grande variété de légumes et d'herbes aromatiques qui y sont cultivés. Ces légumes sont utilisés dans des plats traditionnels de Hôi An, tels que le "cao lâu" (nouilles de Hôi An), le "nem Tam huu" (rouleaux de printemps) et le "banh xèo" (crêpes fourrées).



Les touristes sont souvent fascinés par les méthodes de travail des agriculteurs locaux, où tout se fait à la main, ou presque. Les voyagistes proposent des tours "Dans la peau d'un paysan", où les touristes peuvent conduire un buffle, bêcher la terre ou transporter de l'eau, comme de vrais agriculteurs vietnamiens.



Selon les cultivateurs, la saveur des légumes de Trà Quê est due à la qualité du sol, rendu fertile grâce à l'utilisation d'engrais fabriqués à partir d'algues. -VNA