Tourisme Infographic Le Vietnam, pays le plus sûr à visiter en Asie La source d'information indépendante de premier rang sur les voyages, Traval Off Path, a classé le Vietnam comme le pays le plus sûr et le plus fascinant à visiter en Asie pour 2024.

Tourisme Infographic La baie d'Ha Long se classe au 4e rang des 10 merveilles naturelles les plus visitées au monde Avec 2,6 millions de visiteurs chaque année, la baie d'Ha Long se classe au 4e rang des 10 merveilles naturelles les plus visitées au monde. La liste des 10 merveilles naturelles les plus visitées au monde sélectionnées et annoncées par le célèbre site de voyage américain - The Travel en décembre 2023.