Gujarat (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a rencontré le 11 janvier le gouverneur du Gujarat (Inde), Bhupendra Patel, à l’occasion de sa participation au 10e Sommet mondial dynamique du Gujarat 2024, sur le thème « Porte vers l’avenir », qui se tient du 9 au 12 janvier dans cet État indien à l’ouest du pays.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (droite) rencontre le gouverneur du Gujarat (Inde), Bhupendra Patel. Photo: VNA



Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a souligné que des opportunités de coopération entre l'État du Gujarat et le Vietnam s'ouvraient, d'autant plus qu'il existait des vols directs entre le Gujarat et Hô Chi Minh-Ville et Hanoï depuis novembre 2022, avec une fréquence de 14 vols/semaine. De nombreuses entreprises basées dans cet État envisagent d’investir au Vietnam.



Il a suggéré au gouverneur du Gujarat de continuer à prêter attention à la promotion des relations entre son État et le Vietnam, à l’amélioration de l'efficacité de la coopération économique, commerciale et d'investissement, à la promotion des négociations pour augmenter la fréquence des vols directs entre le Vietnam et l’Inde, l'État du Gujarat en particulier, au renforcement de la coopération entre les localités des deux pays.



De son côté, Bhupendra Patel a exprimé son intérêt pour les informations partagées par le vice-Premier ministre Trân Luu Quang sur la situation au Vietnam, en particulier sur le fait que le Vietnam dispose de mécanismes et de politiques visant à créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, dont celles d’Inde, notamment dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, les ports maritimes, le pétrole et le gaz, l'innovation, l'économie verte, l'économie numérique, la transformation numérique...



Il a déclaré que le potentiel de coopération et les opportunités d'investissement pour les entreprises vietnamiennes dans son État étaient nombreux. -VNA