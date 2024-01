Chén Kiêu, également connue sous le nom de Wath Sro Loun ou Sà Lôn en langue khmère, est l’une des plus anciennes pagodes à l’architecture la plus originale de la province de Sóc Trang (Sud).

L’Autorité des sports du Vietnam, la Télévision par câble du Vietnam (VTVCab) et Vietcontent Sports ont organisé dans la soirée de mercredi 16 janvier le gala des Prix de la Coupe de la Victoire, considérée comme l’Oscar du sport vietnamien, honorant les meilleurs athlètes, équipes et entraîneurs du pays de 2023.

À l'approche du Nouvel An lunaire du Dragon 2024, la rue Hang Ma à Hanoï est magnifique avec la couleur rouge des vœux du Nouvel An, des lanternes, des enveloppes d'argent porte-bonheur... et surtout l'image du dragon - symbole de l'année - avec différentes tailles et designs pour répondre aux besoins des habitants et des visiteurs.