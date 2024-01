Représentation artistique à Phu Quôc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le tourisme vietnamien montre de nombreux signes optimistes, étant donné que plusieurs destinations clés telles que Phu Quôc, Tây Ninh, Da Nang..., ont connu de bonnes nouvelles pendant les jours de vacances du Nouvel An 2024.



La meilleure nouvelle concerne Phu Quôc dans la province de Kiên Giang (Sud). Huynh Quang Hung, président du Comité populaire de la ville de Phu Quôc, a indiqué que le nombre de visiteurs avait considérablement augmenté en fin de l’année 2023, en particulier les arrivées internationales.



Pendant cette période, en moyenne, Phu Quoc a accueilli chaque jour entre 2.000 et plus de 2.500 visiteurs étrangers, dont plus de 50 % étant des Sud-Coréens, a-t-il précisé.



Selon une évaluation préliminaire du Service du tourisme de la province de Kiên Giang, pendant les trois jours de vacances du Nouvel An, Kiên Giang a accueilli plus de 120.000 touristes, dont plus de 15.000 étrangers. Les revenus totaux ont atteint 369 milliards de dôngs.



De son côté, la province de Tây Ninh a accueilli 5 millions de visiteurs empruntant le téléphérique au mont Ba Den en 2023, selon un bilan annoncé lors du dernier jour de l’année dernière.



Cette réalisation a permis au tourisme de Tây Ninh de connaître une année brillamment réussie avec l'accueil de plus de 5,1 millions de touristes, représentant 102% de son plan prévu, en hausse de 13,2% en un an.



Da Nang présente également des signes très prometteurs pour 2024. Selon un rapport du Service municipal du Tourisme, le nombre total de visiteurs dans la plus grande ville du Centre en 2023 est estimé à plus de 7,4 millions, soit un double par rapport à 2022, dont plus de 2 millions d’étrangers, soit une multiplication par 4.



Pendant Noël et le Nouvel An 2024 (23 décembre 2023 - 1er janvier 2024), les arrivées touristiques à Da Nang ont atteint 261.000, soit une augmentation de 34,7 % en rythme annuel. En particulier, pendant les trois jours de vacances du Nouvel An, le nombre total de vols internationaux et intérieurs vers Da Nang s’est élevé à 434, en hausse de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière.



En 2023, le Vietnam a accueilli 12,6 millions de visiteurs étrangers, soit 3,4 fois plus qu'en 2022, dépassant largement l'objectif initial de 8 millions. Le chiffre d’affaires total du secteur du tourisme est estimé à 672.000 milliards de dôngs. -VNA