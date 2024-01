Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La recherche des moyens pour les entreprises vietnamiennes d'exploiter efficacement le marché américain dans le contexte de l'évolution de leurs relations vers un partenariat stratégique intégral est le contenu mentionné par les experts lors du Forum de promotion du commerce Vietnam – Etats-Unis tenu jeudi 4 janvier à Hô Chi Minh-Ville.

Phan Thi My Yen, présidente du Centre de recherche et de développement des marques vietnamiennes, a souligné que l’élévation des relations entre le Vietnam et les États-Unis au rang de partenariat stratégique intégral a permis aux entreprises d’accéder au marché de plus en plus facile.

Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'exporter facilement des marchandises vers le marché américain, de développer leurs ventes, d'accroître leur réputation commerciale, d'affirmer leurs marques et de se développer de manière durable, a souligné Phan Thi My Yên.

Cependant, pour exploiter efficacement le marché, les produits agricoles et alimentaires vietnamiens doivent construire des marques scientifiquement, construire des processus et investir dans une production systématique pour créer des produits répondant aux normes de qualité, créant du prestige et pouvant rivaliser avec les produits étrangers, a-t-elle dit.

Phung Duc Tien, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Photo: VNA



Phung Duc Tien, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a également affirmé que les États-Unis sont un marché au très grand pouvoir de consommation, cible de nombreuses entreprises exportatrices.

Cependant, pénétrer ce marché constitue un défi pour les entreprises vietnamiennes. Dans un contexte de difficultés et de fluctuations du marché, l'agriculture affirme toujours son rôle de pilier et de socle important de l'économie. Pour créer des marques et ajouter de la valeur aux produits agricoles, il faut investir dans la recherche et l'application de la science et de la technologie dans la transformation, augmentant ainsi la productivité et la qualité, a ajouté Phung Duc Tiên.

Selon le docteur Lê Dang Doanh, le marché américain s'est ouvert et qu'il est donc nécessaire de mettre en place des politiques et des mesures efficaces.

Il a exhorté les entreprises à participer activement aux programmes de promotion commerciale, aux expositions, appliquer l'économie numérique, se connecter directement avec les entreprises partenaires américaines tout au long de la chaîne de valeur, améliorer la fiabilité et coopérer de manière efficace.

De son côté, Huynh Minh Triêt du Bureau commercial du consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville a informé que le Vietnam et les États-Unis ciblent des relations de coopération durable et équilibrée.

Outre l'importation de biens de consommation vietnamiens, les États-Unis sont également un fournisseur de nombreuses matières premières pour la production comme le coton, le bois et bien d'autres articles...

Les États-Unis encouragent également les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements de production aux États-Unis dans de nombreux domaines et industries différents, depuis les biens de consommation, les textiles, l'énergie, les produits biopharmaceutiques, les automobiles, les équipements, les voyages hôteliers... - VNA