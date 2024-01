La délégation vietnamienne à la 24e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial à Paris les 22 et 23 novembre 2023. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - On peut dire que 2023 était une année très réussie pour la diplomatie multilatérale et la diplomatie culturelle du Vietnam à l'UNESCO.C’est ce qu’a déclaré l'ancienne ambassadrice Lê Thi Hông Vân, représentante permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris.Cette réussite s'est manifestée sur les cinq points suivants. Premièrement, c'était l'année où il y a eu le plus grand nombre de visites officielles entre le Vietnam et l'UNESCO, contribuant à approfondir les relations et à tirer parti des connaissances et des ressources de l'UNESCO pour le développement durable du pays.Deuxièmement, l’année 2023 a également marqué des points de repère historiques dans la mise en œuvre de la diplomatie multilatérale du Vietnam à l'UNESCO. Le Vietnam a été élu vice-président de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO, vice-président du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, le Vietnam a assumé simultanément la responsabilité de cinq mécanismes opérationnels clés de l'UNESCO, dont trois vice-présidences.Troisièmement, c'était l'année avec de nombreux titres et patrimoines honorés par l' UNESCO tels que la baie d’Ha Long - archipel de Cat Ba-un merveilleux patrimoine mondial; Dà Lat et Hôi An ont rejoint le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO; la célébration du 300e anniversaire de la naissance du physicien vietnamien Hai Thuong Lan Ông Lê Huu Trac (1724-1791), contribuant à porter le nombre total de titres UNESCO au Vietnam à 65. Le Vietnam a également obtenu le soutien de l'UNESCO pour rapatrier le sceau en or "Hoàng đế chi bảo" (trésor de l'Empereur) de la dynastie des Nguyên (1802-1945), considéré comme "trésor national".Quatrièmement, le Vietnam a continué de contribuer grandement à l'élaboration des questions stratégiques et politiques mondiales, notamment l’organisation avec succès de la conférence internationale "Promouvoir la valeur des titres UNESCO pour le développement durable au Vietnam" (à Ninh Binh, en juillet 2023).Cinquièmement, ce fut aussi l'année où de nombreux événements importants du Vietnam ont lieu au siège de l'UNESCO, contribuant à promouvoir et diffuser l'image du pays et de son peuple auprès des amis internationaux.Selon la diplomate Lê Thi Hông Vân, dans les temps à venir, pour continuer à promouvoir la diplomatie culturelle à l'UNESCO, le Vietnam doit poursuivre ses efforts et sa créativité pour mettre en œuvre les cinq groupes de tâches suivants. Il s’agit de promouvoir son rôle pionnier en matière de conseil et de proposition de politiques, en tirant parti des idées et des initiatives de l'UNESCO pour soutenir la mise en œuvre des objectifs nationaux, contribuant ainsi au développement durable du pays ; continuer à approfondir le partenariat Vietnam-UNESCO de manière substantielle et efficace et promouvra des modèles de développement socio-économique durable dans les localités ; bien assumer sa position dans cinq mécanismes opérationnels clés de l'UNESCO ; être pionnier dans la promotion de l’image du pays, de son peuple et de sa culture dans le monde. –VNA