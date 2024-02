L'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam.

Hanoï (VNA) - Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information à l'occasion du Nouvel An 2024 et du Têt traditionnel du Dragon, l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a espéré que la coopération dans les domaines de l’innovation, de la connexion énergétique et du développement durable enregistreraient de fortes avancées cette année.

Concernant le protocole d'accord sur le Partenariat d'économie verte-économie numérique que les deux pays ont signé en février 2023, l'ambassadeur a déclaré que, premièrement, la promotion de la coopération dans le domaine de l'innovation aiderait les deux pays à maintenir une forte dynamique pour leur Partenariat d’économie verte-économie numérique en 2024 et les années suivantes.

Actuellement, Singapour et le Vietnam figurent parmi les trois meilleurs écosystèmes de startups en Asie du Sud-Est, partageant le même objectif de promouvoir la croissance économique à travers la technologie et l'innovation. Les deux pays auront l'opportunité d'exploiter l'écosystème de l'innovation de l’un de l’autre.

Deuxièmement, en termes de connectivité énergétique, les deux pays visent un objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Donc, l’élargissement de l'échelle de production d'énergie renouvelable et le développement du réseau électrique dans la région soutiendra non seulement les efforts de chaque pays pour réduire ses émissions de carbone, mais également améliorera la connectivité des infrastructures de manière plus générale, contribuant ainsi à faire progresser les objectifs énergétiques durables de la région.



Troisièmement, les deux pays doivent accélérer leurs actions pour répondre au changement climatique afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris. En octobre 2022, Singapour et le Vietnam ont signé un protocole d'accord de coopération en matière de crédits carbone, conformément à l'article 6 de l'Accord de Paris. Fondamentalement, les deux parties ont terminé les négociations sur la mise en œuvre des dispositions du protocole d'accord de 2023 et espèrent le concrétiser bientôt, créant un cadre pour promouvoir la coopération dans des projets de crédit carbone. Cela placera Singapour et le Vietnam dans une très bonne position pour saisir les opportunités offertes par ce marché.

Selon Jaya Ratnam, 2023 a été une année importante pour Singapour et le Vietnam car les deux pays ont célébré les 50 ans de leurs relations diplomatiques et les 10 ans de leur partenariat stratégique bilatéral. La coopération s'est développée rapidement dans davantage de domaines, depuis la défense et la sécurité, le développement économique et les infrastructures, l'éducation et le développement humain, jusqu'à de nouveaux domaines tels que l'économie verte, l'économie numérique et la réponse au changement climatique.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines émergents comme l'énergie, le développement durable et l'innovation en 2024 dans le Cadre de connectivité Vietnam-Singapour. De plus, ils organiseront cette année la première réunion annuelle des deux Premiers ministres pour renforcer la supervision et la direction de haut niveau des activités de coopération.

L'ambassadeur de Singapour a cité des chiffres impressionnants dans les relations bilatérales. En 2023, Singapour était le plus grand investisseur au Vietnam avec plus de 6,8 milliards de dollars, représentant près de 19 % du total des investissements étrangers. Au total, à la fin de l'année dernière, Singapour avait investi 74,51 milliards de dollars au Vietnam, devenant ainsi le deuxième investisseur au Vietnam à ce jour. Depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2013, le commerce bilatéral a enregistré une croissance annuelle de 7,2%, atteignant 31,3 milliards singapouriens (23,3 milliards de dollars) en 2022.



Les échanges entre les peuples constituent également un pilier important des relations bilatérales, a-t-il estimé. De plus en plus de citoyens singapouriens et vietnamiens voyagent entre les deux pays pour le travail, les études, les affaires ou le tourisme. L'année dernière, Singapour était la 5ème source de touristes au Vietnam. Actuellement, 25 000 Vietnamiens étudient ou travaillent à Singapour, soit 10 fois plus qu'il y a vingt ans.

L'ambassadeur Jaya Ratnam a précisé que les perspectives de coopération bilatérales seraient prometteuses en 2024 car les relations étroites entre les deux pays reposent non seulement sur des intérêts communs mais aussi sur des valeurs communes. Dans un contexte où Singapour et le Vietnam sont confrontés à des défis communs, notamment le changement climatique et la transformation numérique, les deux pays peuvent apprendre l’un de l’autre et doivent entretenir une coopération plus étroite.

Jaya Ratnam a déclaré que cette année, les deux pays trouveraient des orientations de coopération dans les domaines efficaces, notamment à travers les Parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), l’élargissement de la coopération dans d'autres domaines comme les crédits de carbone, les énergies renouvelables, l’attraction des talents et l’innovation, l’économie numérique dans le cadre du Partenariat d’économie verte-économie numérique. La coopération constituera un fondement pour que les deux pays puissent porter leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral dans l’avenir. -VNA