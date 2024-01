Accueil de premiers passagers internationaux à Ho Chi Minh-Ville. Photo: Vietjet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le premier jour de l'année 2024, dans les aéroports et à bord des vols nationaux et internationaux de Vietjet, les membres d'équipage et le personnel de Vietjet ont adressé leurs meilleurs vœux à tous les passagers, leur souhaitant une vie paisible et prospère, ainsi qu'une excellente année.

Le 1er janvier 2024, Ho Chi Minh-Ville a accueilli ses premiers passagers internationaux à bord d'un vol de Vietjet en provenance de Melbourne, en Australie. Le Département du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville et Vietjet ont présenté leurs vœux du Nouvel An et offert des cadeaux aux premiers passagers internationaux arrivant dans la ville.

L'Australie est une nouvelle destination que Vietjet a commencé à desservir en 2023 avec cinq liaisons aériennes reliant Ho Chi Minh-Ville à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde. Ces itinéraires ont rapidement attiré l'attention et sont devenus populaires auprès des passagers. Les vols de Vietjet reliant le Vietnam à l'Australie, ainsi qu'à d'autres destinations internationales, offriront sans aucun doute davantage d'opportunités de voyage aux passagers et attireront plus de touristes au Vietnam au cours de cette nouvelle année.

En 2023, Ho Chi Minh-Ville est restée en tête du pays en termes de nombre de passagers, de revenus et de contribution à l'industrie touristique vietnamienne. La ville a accueilli près de 5 millions de visiteurs internationaux et près de 35 millions de touristes nationaux.

Accueil de premiers passagers internationaux à Da Nang. Photo: Vietjet



La même année, Vietjet a également ouvert 12 liaisons aériennes reliant Ho Chi Minh-Ville à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adélaïde (Australie), Kochi, Tiruchirappalli (Inde), Shanghai (Chine), Jakarta (Indonésie), Tokyo (Japon), Vientiane (Laos), Dien Bien, et s'est engagée à étendre davantage son réseau de vols internationaux, contribuant ainsi à la promotion du tourisme et de l'économie locale.

À Da Nang, les premiers passagers internationaux du vol Vietjet en provenance de Séoul, la capitale sud-coréenne, sont également arrivés à l'aéroport international de Da Nang dans la matinée du 1er janvier, accueillis chaleureusement par la population et les responsables des agences locales.

De plus, Vietjet a également offert à ses passagers un calendrier utilisant l'IA, porteur d'un message important : "Protégez notre planète - Voyagez avec Vietjet" - un voyage visant à sensibiliser et à protéger le magnifique environnement naturel, mettant en valeur le lien et l'amour entre les êtres humains et les animaux.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA