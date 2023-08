Hanoi (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Pham Tât Thang, membre du Comité central du PCV et vice-président permanent de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du PCV, a effectué du 25 au 27 août une visite de travail au Nigeria.

La délégation vietnamienne s'entretient avec le président du Parti démocratique populaire (PDP), Samuel Anyanwu. Photo: VNA



Au nom du président nigérian Bola Tinubu et des dirigeants du Congrès des progressistes (APC, parti au pouvoir), le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères Adamu Ibrahim Lamuwa a eu une séance de travail avec Pham Tât Thang et l’ambassadeur du Vietnam au Nigeria Bui Quôc Hung.La délégation vietnamienne s’est également entretenue avec le président du Parti démocratique populaire (PDP), Samuel Anyanwu.S’exprimant lors de ces réunions, Pham Tât Thang a félicité l’APC pour sa victoire aux élections générales du début de cette année, ainsi que pour les réalisations enregistrées par le Nigeria en matière de développement économique, de sécurité et de stabilité politique au cours des dernières années.Il a hautement apprécié le rôle du Nigeria dans la résolution des défis communs dans la région et le monde, et a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié et à la coopération multiforme avec ce pays.Le responsable a exprimé l’espoir que les deux parties intensifieront l’échange d’expériences dans la gestion nationale, la construction du Parti et la gestion des questions socio-économiques.Il a suggéré que les deux pays donnent la priorité aux activités commerciales, économiques et d’investissement, créent des conditions optimales pour que leurs entreprises puissent accéder aux marchés respectifs et favorisent l’amitié et la coopération entre les organisations de masse.Les responsables nigérians ont souligné l’importance que le Nigeria attache à l’amitié et à la coopération avec le Vietnam, se disant impressionnés par les réalisations socio-économiques du Vietnam.Ils ont exprimé leur conviction que sous la direction judicieuse du PCV, le Vietnam récoltera davantage de résultats et leur espoir d’une collaboration bilatérale plus intensive dans les domaines politique, diplomatique et de réponse aux défis de sécurité non traditionnels.Le Vietnam et le Nigeria devraient élargir leur coopération économique dans les domaines où ils ont tous deux des avantages, ont déclaré les hôtes, suggérant que le PCV renforce la connectivité avec les partis politiques du Nigeria.Les deux parties ont discuté des mesures spécifiques visant à renforcer les relations bilatérales et ont convenu de poursuivre leur coordination étroite dans les forums multilatéraux, en particulier les Nations Unies et le Mouvement des non-alignés, et de mettre en place des mécanismes et des institutions juridiques pour renforcer la coopération bilatérale de manière plus substantielle et efficace. – VNA