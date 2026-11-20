Hanoi (VNA) - La province de Quang Tri (Centre) a annoncé le lancement d’un programme de promotion touristique s’appuyant sur le cinéma bollywoodien, capitalisant sur le tournage récent du film indien Silaa dans la région.



Selon un plan publié mercredi 18 novembre par le Comité populaire provincial, cette initiative vise à tirer parti de la visibilité offerte par ce long-métrage, dont les scènes ont été tournées dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang ainsi que sur plusieurs autres sites emblématiques de la province.



Ce programme vise à promouvoir le potentiel touristique, les atouts et les offres phares de la province de Quang Tri auprès des voyageurs indiens et internationaux, tout en attirant producteurs, réalisateurs, studios et équipes de tournage étrangers en repérage dans la région.



L’initiative s’inscrit également dans la campagne de promotion de la Semaine de la culture et du tourisme de Quang Tri 2026 et de l’Année nationale du tourisme du Vietnam - Quang Tri 2027.



Selon les autorités provinciales, l’événement associera directement des visites de prospection sur le terrain à une conférence de réseautage dédiée au tourisme bollywoodien, afin de convertir la visibilité médiatique générée par le film Silaa en arrivées de visiteurs en provenance d’Inde.

Cérémonie de bienvenue en l’honneur de l’équipe du film indien Silaa. Photo. VNA

Les agences de voyages indiennes et vietnamiennes vont concevoir des circuits touristiques dédiés à la province vietnamienne de Quang Tri, ainsi qu’un itinéraire élargi reliant les principaux lieux de tournage du film Silaa — à Quang Tri, Ninh Binh et Cao Bang — afin de les commercialiser sur le marché indien.



Dans le cadre de ce plan, les voyagistes collaboreront également avec les compagnies aériennes pour promouvoir l’ouverture de liaisons régulières reliant les grands pôles touristiques indiens à l’aéroport de Dông Hoi.



Du 22 au 26 novembre, le Comité populaire de la province de Quang Tri organisera des visites de repérage sur ses itinéraires touristiques, ses sites majeurs et les décors du tournage de Silaa, dans le but d’adapter son offre aux attentes des voyageurs indiens.



Ces visites de terrain seront suivies d’une conférence de promotion du tourisme bollywoodien dans le quartier de Dông Hoi, à laquelle sont attendus l’ambassadeur d’Inde au Vietnam ainsi que des partenaires et délégués indiens.

À l’extérieur de la grotte de Phong Nha (Parc national de Phong Nha - Ke Bàng). Photo : VNA

Le long-métrage indien Silaa sortira le 5 février 2027 dans plus de 1.000 salles en Inde, à la veille du Nouvel An lunaire, avant d’être diffusé sur les plateformes numériques deux mois plus tard, selon Nguyên Châu Á, directeur général de l’agence Oxalis, qui a facilité les prises de vue dans la province de Quang Tri.

Tourné entre les grottes de Son Doong et de Phong Nha, à Tân Hoa, sur les dunes de Quang Phu, ainsi que dans les provinces de Ninh Binh et de Cao Bang, le film suscite déjà un intérêt marqué de la part des touristes indiens, lesquels visitent les sites de tournage en amont de la sortie en salles.

Portée par une industrie cinématographique de Bollywood aux répercussions économiques mondiales, cette production devrait toucher des centaines de millions de spectateurs et stimuler la fréquentation touristique indienne à Quang Tri dans les années à venir. – VNA

