Singapour, 2 janvier (VNA) - Singapour a augmenté sa taxe sur les produits et services (TPS) de 8 % à 9 % le 1er janvier.

La hausse de la TPS inquiète les Singapouriens et de nombreuses librairies. Photo : https://www.straitstimes.com/

La hausse de la TPS a suscité l'inquiétude des Singapouriens, ainsi que de nombreuses librairies, marchands d'art et compagnies de théâtre, dans un contexte d'inflation élevée.Selon le Straits Times, les gens donneront la priorité à la réduction des dépenses « non essentielles » dans leur budget.Les libraires, déjà aux prises avec une baisse de leurs bénéfices après des années d'augmentation des coûts de location et d'impression, sont les plus inquiets de la hausse de la TPS, a-t-il déclaré.Les marchands d'art indépendants de Singapour s'inquiètent également des perspectives économiques plus froides, ajoute le communiqué.Avec des informations faisant état d’une baisse du revenu médian réel due à l’inflation, ils acceptent que la question de savoir si les gens continueront à dépenser pour des produits plus chers dépendra des perspectives économiques de 2024.Dans son discours de bienvenue au Nouvel An 2024, le 31 décembre 2023, le Premier ministre Lee Hsien Loong s'est engagé à construire des logements publics abordables et accessibles pour les Singapouriens, à soutenir les familles à faible revenu et les groupes vulnérables et à prendre soin de la population vieillissante.Selon Lee Hsien Loong, Singapour a enregistré une croissance de 1,2 % cette année et le produit intérieur brut (PIB) devrait croître de 1 à 3 % en 2024, a déclaré Lee, ajoutant que l'inflation devrait diminuer, même si cela dépendra en grande partie de l'environnement extérieur. - VNA