Une usine de Samsung à Bac Ninh. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le géant sud-coréen de l’électronique était le plus grand investisseur étranger du Vietnam en termes de capitaux, a déclaré la vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Thi Bich Ngoc, en recevant récemment le directeur de Samsung Vietnam, Choi Joo-ho.

Elle a proposé à Samsung de continuer à mettre en œuvre des activités d'innovation et de soutien aux entreprises vietnamiennes, de devenir ainsi un investisseur stratégique dans le contexte où le Vietnam élabore des stratégies pour développer l’industrie des semi-conducteurs et promouvoir l’innovation.

Le gouvernement vietnamien s'engage à créer un environnement d'investissement et d’affaires de plus en plus favorable et attractif pour les investisseurs étrangers, dont Samsung, a –t-elle souligné.

De son côté, le directeur de Samsung Vietnam, Choi Joo-ho a déclaré que son groupe continuait à étendre ses investissements au Vietnam, injectant 1,2 milliard de dollars dans le pays l'année dernière.

Il a indiqué que les récents investissements se sont principalement concentrés sur le développement des industries de soutien, la formation des ressources humaines et la coopération avec le Centre national d'innovation (NIC) pour développer des usines intelligentes.

Le nombre d'entreprises vietnamiennes agissant en tant que fournisseurs de Samsung de niveau 1 et 2 a été multiplié par 12 au cours des neuf dernières années, passant de 25 en 2014 à 306 en 2023, a-t-il noté.

Samsung renforcera sa coopération avec le NIC pour exploiter des laboratoires d'innovation, des technologies de l'information et former des talents technologiques, ainsi que pour soutenir les start-ups au Vietnam, a ajouté M. Choi.

Samsung a officiellement investi au Vietnam en 2008, avec la construction de sa première usine de téléphones portables dans la province de Bac Ninh au Nord. Actuellement, Samsung exploite actuellement six usines, une entité commerciale et un centre de recherche et développement. Les investissements cumulés du géant sud-coréen au Vietnam jusqu’à la fin de 2023, se sont élevés à plus de 20 milliards de dollars.

Plus de 50 % des téléphones Samsung vendus dans le monde sont des produits "fabriqués au Vietnam". -VNA