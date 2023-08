Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a approuvé les contenus fondamentaux du Plan sur la Journée de la langue vietnamienne à l'étranger en 2024, avec plusieurs activités spécifiques proposées par le ministère des Affaires étrangères (AE).Concrètement, il a confié au ministère des AE la tâche d'assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec les ministères, secteurs, agences et localités pour organiser des activités marquant la Journée de la langue vietnamienne à l'étranger (8 septembre).Le vice-Premier ministre a exhorté les missions de représentation du Vietnam à l'étranger à se coordonner avec les ministères, secteurs et localités concernés, ainsi que les établissements éducatifs, pour mettre en œuvre les activités inscrites dans le cadre du Plan, promouvoir l'enseignement et l' apprentissage du vietnamien au sein de la diaspora vietnamienne à l'étranger.Les ministères de l'Éducation et de la Formation, de l'Information et de la Communication, de la Culture, des Sports et du Tourisme, les Comités populaires des villes et provinces concernées, la Télévision du Vietnam (VTV), la Voix du Vietnam (VOV), l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), l'Université nationale de Hanoï se coordonneront avec le ministère des AE pour mener à bien les activités du Plan conformément à leurs fonctions et tâches respectives.Le projet visant à honorer la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger au cours de la période 2023-2030 avait été approuvé le 3 août 2022 par la décision n°930/QD-TTg du Premier ministre.Il a pour but d'honorer la diversité et la beauté de la langue vietnamienne , de sensibiliser les Vietnamiens résidant à l'étranger et les amis internationaux à la langue et à la culture nationales, de diffuser fortement l'amour pour la langue vietnamienne afin de promouvoir son enseignement et son apprentissage. -VNA