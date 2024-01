Kon Tum (VNA) - En 2023, la Sécurité sociale provinciale de Kon Tum a attribué 45 livrets d'assurance sociale et près de 15.000 cartes d'assurance maladie pour un montant total de 1,46 milliard de dongs à des personnes en difficultés dans la province.



Grâce au financement des organes de ressort central, la Sécurité sociale du Vietnam a alloué 260 millions de dongs à Kon Tum pour délivrer 45 livrets d'assurance sociale et 693 cartes d'assurance maladie.



Le solde de plus de 1,2 milliard de dongs ont été mobilisés auprès d'entreprises, d'organisations et de particuliers de cette province des Hauts Plateaux du Centre pour offrir plus de 14.000 cartes d'assurance maladie gratuites à des personnes en situation difficile.



A la fin 2023, la province de Kon Tum comptait plus de 526.000 personnes bénéficiant d'une assurance maladie, le taux de couverture atteignant 93,46%./.-VNA