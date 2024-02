Un Airbus A350-1000 vole lors d'une démonstration de vol aérien avant le salon aéronautique de Singapour au parc des expositions Changi à Singapour, le 18 février 2024. (Photo : Reuters)

Singapour, 20 février (VNA) – Le salon aéronautique de Singapour 2024 a débuté le 20 février au parc des expositions de Changi.Le plus grand salon aéronautique d'Asie a attiré la participation de plus de 1 000 sociétés d'aviation et de défense de plus de 50 pays, dont des géants comme Airbus, Boeing et Lockheed Martin.C'est la première fois en quatre ans que le salon aéronautique biennal de Singapour est ouvert au public. L’édition précédente, en 2022, avait été fermée au public en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, les gens peuvent visiter l'exposition les 24 et 25 février.L'événement durera jusqu'au 25 février. - VNA