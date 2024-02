La peintre Nguyên Thu Huyên. Photo :CVN



Hanoï (VNA) - Pendant une dizaine d’années, avec du fil et des chutes de tissu, Nguyên Thu Huyên a créé des patchworks colorés et uniques. Les thèmes de ses œuvres portent essentiellement sur les femmes, leur beauté, leur amour maternel, etc.



Nous avons rencontré Nguyên Thu Huyên dans son centre d’art, House of Art, basé dans l’arrondissement de Long Biên, à Hanoï, alors qu’elle travaillait sur la réalisation d’un patchwork.

Née en 1988 (Année du Dragon), Thu Huyên est diplômée de la Faculté de design de mode de l’Université ouverte de Hanoï, avant d’obtenir un master à l’Université des beaux-arts du Vietnam. Enfant, elle aimait déjà réaliser de petits dessins à partir de morceaux de tissu et créer des cartes avec des pépins de pomme-cannelle et de pamplemousse à offrir à ses amis.

Des œuvres à partir de différents tissus

Une fois étudiante en première année, les couleurs et les textures des différents tissus l’ont attirée, la rendant encore plus passionnée et attachée au patchwork plus qu’à d’autres formes d’art.



En 2008, la jeune fille a commencé à réaliser des œuvres et à les publier sur son blog personnel. Dès ses premières publications, elle a reçu le soutien de nombreuses personnes. Ainsi, elle a nourri sa passion en se spécialisant dans cet art textile.

"Ma première œuvre, réalisée avec une amie, d’une taille de 2 m x 1,5 m, était composée de tissus des costumes des 54 ethnies du Vietnam et s’appelle Beauté vietnamienne . J’y ai travaillé pendant six mois, et elle est actuellement conservée au Musée des femmes du Vietnam. Au Vietnam, quelques autres artistes travaillent aussi sur le patchwork, mais ils n’utilisent que le voile de coton. Je veux avoir mon style propre, me différencier des autres, j’utilise donc du jean, de la toile, du coton, de la soie... Je veux réaliser les œuvres les plus variées possibles, ne pas m’arrêter à un seul tissu mais en combiner de nombreux", raconte l’artiste.

Pour fabriquer un patchwork, Thu Huyên esquisse d’abord son idée sur papier. Ensuite, elle réfléchit aux types de tissus à utiliser. Les matières premières sélectionnées sont alors traitées pour être découpées sans dommages puis cousues ensemble pour créer une œuvre complète.

Les thèmes de ses créations portent essentiellement sur les femmes, à travers par exemple l’amour maternel, l’essor des femmes ethniques et la beauté des femmes d’antan et d’aujourd’hui.

"Pour les peintures sur toile, on utilise des pinceaux et des couleurs. Mais pour le patchwork, j’utilise du tissu et du fil. Je dois combiner différents morceaux de tissus et diverses couleurs pour créer une œuvre. Je fabrique des patchworks de nombreux formats différents, de petite taille à offrir à mes amis et mes proches, et de grande taille pour des expositions. Il me faut au moins cinq jours pour réaliser une œuvre", partage-t-elle.

Un terrain de jeu artistique

Fondé par la peintre Thu Huyên, le centre d’art House of Art fonctionne depuis 2015. Elle l’a créé par passion pour la peinture, avec le désir que les enfants bénéficient très tôt d’une orientation et d’un encadrement de la part d’enseignants professionnels pour développer au mieux leurs capacités artistiques et devenir un jour créateurs de mode, designers, etc. L’artiste souhaite également partager son expérience et son enthousiasme en particulier avec les enfants, en créant un terrain de jeu artistique et en dispensant un enseignement créatif.

Un patchwork de Nguyen Thu Huyen. Photo : CVN



"J’ai passé presque un an ici à apprendre le dessin. J’ai pu réaliser des peintures sur toile, décorer des sacs, dessiner des éventails et peindre des paysages. Madame Huyên m’a enseignée comment mélanger les couleurs et comment composer un tableau pour obtenir une œuvre harmonieuse", confie Nguyên Minh Hang, apprenante du cours de dessin à la House of Art.

En plus de son emploi du temps chargé, Thu Huyên consacre du temps à faire découvrir son art au public à travers de nombreuses expositions. Elle a présenté en 2018 une exposition individuelle de patchworks à la Maison des expositions située au 16, rue Ngô Quyên, à Hanoï, et a reçu un accueil particulièrement chaleureux du public. Les 24 œuvres exposées lui ont demandé chacune entre une semaine et deux ans de réalisation. Elles ont toutes été vendues à la suite de l’exposition, c’est pourquoi, depuis lors, lorsque des amateurs d’art évoquent l’art du patchwork, ils ne peuvent s’empêcher de mentionner Nguyên Thu Huyên.

"L’exposition Je peins mon rêve est ma première exposition personnelle marquant dix ans de travail sur le patchwork. En plus de cet évènement, au cours des 15 dernières années, j’ai également participé à de nombreuses expositions conjointes avec d’autres artistes dans le pays et en République de Corée. J’ambitionne de réaliser ma 2e exposition personnelle dans un futur proche, toujours sur le thème des femmes. Et bien sûr, je consacrerai encore du temps cette année aux enfants", estime la peintre.

Les patchworks de Thu Huyên ont un style unique qui ne ressemble à celui d’aucun autre artiste, car ses œuvres sont une combinaison de morceaux de tissu créant un ensemble harmonieux en termes de couleur et de composition. Les amateurs d’art peuvent ressentir la sophistication, la minutie et les émotions de cette jeune artiste dans chacune de ses œuvres. - CVN/VNA