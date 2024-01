Bangkok (VNA) - L'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise (University of the Thai Chamber of Commerce - UTCC) a abaissé le 3 janvier sa prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Royaume à 2,5 % pour 2023, contre le niveau de 3% donné en octobre 2023.



L'UTCC a également ajusté sa prévisions de croissance du PIB pour 2024 à 3,2 %.



Selon Thanavath Phonvichai, président de l'UTCC, la baisse des prévisions de croissance de la Thaïlande est due au fait que le taux de croissance du PIB au troisième trimestre 2023 a été inférieur aux prévisions, atteignant seulement 1,9 %.



En outre, la lente reprise des arrivées de touristes chinois et la diminution de l’élan financier, faute de budget pour 2024, ont pesé sur la consommation et l'investissement de l'État, contribuant également à ralentir la croissance économique.-VNA