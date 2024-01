Jakarta, 29 janvier (VNA) – L'Agence nationale indonésienne d'atténuation des catastrophes (BNPB) a affirmé son engagement à continuer d'améliorer les systèmes d'alerte précoce multirisques pour diverses catastrophes, en tenant compte de la situation du pays dans le cercle de feu.



"Nous continuons à améliorer les programmes d'alerte précoce pour le tsunami, puis pour d'autres catastrophes", a déclaré le président du BNPB, Suharyanto, dans un communiqué du 28 janvier cité par l'agence de presse nationale indonésienne Antara.



Selon le responsable, lors du phénomène El Nino de 2015, des incendies de forêt se sont produits sur quelque 2,6 millions d'hectares de forêt. Les incendies de terres et de forêts ont ravagé 1,6 million d’hectares de terres en 2016 et seulement 1,1 million d’hectares en 2023.



Il a ajouté que même si les zones de forêts et de terres en feu étaient assez vastes, aucune brume n'a été détectée au-delà des frontières des pays voisins.



« La clé est la collaboration et la prévention. Nous avons réalisé ces tâches plus rapidement, en fait, le phénomène El Niño de 2023 a été plus grave que celui de 2019, mais son impact en 2019 a été plus important. L’équipement d’intervention en cas de catastrophe et les dépenses utilisées pour la catastrophe de 2013 étaient relativement inférieures à celles de 2019 », a-t-il expliqué, cité par Antara.



Il a ajouté que les défis à venir seront difficiles à relever. Début 2024, des inondations ont frappé plusieurs régions d’Indonésie. Le BNPB est actuellement en alerte pour le mont Lewotobi Laki-laki dans le district de Flores, à l'est de Nusa Tenggara, car le volcan est entré au 4ème niveau ou niveau d'alerte, déplaçant 6.000 habitants.- VNA

