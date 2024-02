Le vice-auditeur général Bui Quoc Dung et Claudia Gardberg Morner, vérificatrice générale adjointe du NAO suédois. Photo . VNA

Hanoï, 1er février (VNA) – Une délégation du Bureau national d'audit du Vietnam (SAV), dirigée par le vice-auditeur général Bui Quoc Dung, a visité les 29 et 30 janvier le Bureau national d'audit suédois (NAO) après avoir assisté à la 22e réunion du groupe de travail sur l'audit environnemental (WGEA) de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI) en Finlande.Lors d'une séance de travail avec les représentants du NAO suédois, Bui Quoc Dung a hautement apprécié les contributions du bureau aux relations bilatérales et multilatérales.Il a suggéré que les deux agences intensifient l'échange d'expériences et favorisent la coopération bilatérale, suggérant au NAO suédois de soutenir et de coopérer davantage avec le SAV dans des forums multilatéraux comme l'INTOSAI.Claudia Gardberg Morner, vérificatrice générale adjointe du NAO suédois, a exprimé son espoir d'une coopération plus étroite entre les deux pays et les deux agences, affirmant que le NAO suédois est prêt à partager son expérience et à aider le SAV dans la formation technique, notamment dans des domaines tels que l'audit environnemental, ainsi que la mise en œuvre et l’élaboration de normes d’audit.A cette occasion, les deux délégations ont participé à un séminaire au cours duquel elles ont partagé leurs expériences dans la mise en œuvre des normes internationales d'audit et des activités d'audit dans le domaine de l'environnement.- VNA