Les Philippines sont devenues l’année dernière l’économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. (Photo : GRH)

Kuala Lumpur, 1er février (VNA) – L'année dernière, les Philippines sont devenues l'économie à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, avec une expansion tirée par la consommation, les services et l'investissement.Son produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5,6 %, dépassant la croissance médiane de 5,5 % observée dans une enquête auprès des économistes. Les actions ont étendu leurs gains à plus de 1 % après la publication des données. Le peso a maintenu sa perte, la devise perdant 0,1 % par rapport au dollar américain.Bien que le rythme annuel de l’expansion soit plus lent que l’objectif de 6 à 7 % fixé par le gouvernement, il s’agit jusqu’à présent du rythme le plus rapide de la région.Le secrétaire de l'Autorité nationale de l'économie et du développement, Arsenio Balisacan, a déclaré aux journalistes le 31 janvier que le gouvernement était convaincu que l'économie connaîtrait une croissance de 6,5 à 7,5 % en 2024, ce qui aiderait les Philippines à conserver la première croissance de la région.Cela fait écho à l’optimisme du président Ferdinand Marcos Jr quant aux perspectives d’une économie tirée par la consommation, alors que l’inflation se calme et que la banque centrale met fin à l’une des campagnes de resserrement des taux d’intérêt les plus agressives de la région.Néanmoins, le maintien de ces performances exceptionnelles nécessite un gros travail de la part du gouvernement, étant donné qu’il est peu probable que les décideurs monétaires s’orientent vers un assouplissement dans un avenir proche, compte tenu des risques persistants liés aux prix.Alors que les dépenses publiques ont diminué de 1,8%, conformément aux efforts de consolidation budgétaire, Arsenio Balisacan a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'expansion des services continue de rythmer la trajectoire de croissance de l'économie.Même si la consommation est restée résiliente, une économie mondiale atone, une inflation et des taux d'intérêt élevés font obstacle à une amélioration significative des perspectives de croissance cette année, a déclaré Robert Dan Roces, économiste en chef à la Security Bank à Manille.La dynamique de croissance repose désormais sur les dépenses publiques, a-t-il déclaré. - VNA