Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside le 3 mars à Hanoï la Conférence de rencontre entre la Permanente du gouvernement et les entreprises publiques typique. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce dimanche 3 mars à Hanoï la Conférence de rencontre entre la Permanente du gouvernement et les entreprises publiques typiques du pays et de lancement du mouvement d'émulation pour déployer des tâches en 2024.



S'exprimant à la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que 2023 s'était déroulée dans un contexte de développements complexes du monde, affectant les économies mondiale et vietnamienne. Grâce aux efforts de l'ensemble du système politique, de la population, des entreprises, l'économie et la société du pays ont obtenu des résultats importants et complets dans tous les domaines. Le gouvernement a identifié 2024 comme l'année d'accélération pour réussir le Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025



Le Premier ministre a souhaité que les entreprises publiques participent plus profondément à la mise en œuvre de trois avancées stratégiques concernant l'amélioration des institutions, la formation des ressources humaines et le développement des infrastructures. En particulier, les ministères, les branches et les entreprises étudient et mettent en œuvre des restructurations en termes de gestion, de finances, de chaîne d'approvisionnement des entreprises..., en développant les entreprises publiques comme les principaux secteurs économiques.

Il a affirmé que le gouvernement accompagnait toujours les entreprises pour surmonter ensemble les difficultés et les défis, promouvoir le développement, dans l'esprit d'assurer l'harmonie des intérêts entre l'Etat, la population et les entreprises.

Évaluant la position et le rôle des entreprises publiques, le Premier ministre a affirmé que les entreprises publiques détenaient d'importantes ressources en termes de capital, d'actifs, de technologie et de ressources humaines de haute qualité et apportaient une contribution significative au budget de l'État ; jouaient un rôle de premier plan dans les domaines importants et essentiels de l'économie ; assuraient la fourniture de produits et services essentiels à la société.

Cependant, les entreprises publiques présentent aussi des limites et des faiblesses en matière de gestion et d'administration. L'efficacité de la production et de l'entreprise laisse encore à désirer. La compétitivité, l'application de sciences et de technologies et l'innovation des entreprises sont encore limitées. Certaines entreprises permettent que des violations se produisent.

Ainsi, les entreprises publiques doivent innover leurs modèles de gestion vers la modernité, conformément aux pratiques internationales ; améliorer la compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux ; améliorer l'efficacité de leur production ; promouvoir l'investissement et le développement.

Le chef du gouvernement a demandé de promouvoir la mise en œuvre de grands projets d'investissement nationaux clés dans des domaines importants ; la recherche et l'augmentation des investissements dans l'innovation. Les entreprises publiques doivent être une force pionnière et leader dans le domaine de l'innovation, de la transformation numérique et dans les industries et domaines émergents.

Lors de la conférence, les délégués ont discuté, analysé la situation, évalué les résultats, partagé leurs expériences, proposé des tâches et des solutions pour éliminer les difficultés et accomplir les tâches fixées pour 2024 et les années suivantes. Ils ont proposé de disposer d'un mécanisme plus flexible pour mobiliser les ressources détenues par les entreprises ; de créer les conditions nécessaires au développement des entreprises ; d’aider les entreprises à appliquer la technologie dans la gestion, l'opération, la production, les affaires...

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, en 2023, le Vietnam compte 676 entreprises publiques. Leurs actifs totaux ont atteint 3,8 millions de milliards de dongs. Les capitaux de l'État investis dans les entreprises publiques s'élève à près de 1,7 million de milliards de dôngs. - VNA