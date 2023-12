L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu (droite) accueille le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé vendredi à l'aéroport international de Haneda de Tokyo, entamant son voyage d'affaires pour assister au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et mener des activités bilatérales au Japon du 15 au 18 décembre, sur invitation de son homologue japonais Kishida Fumio.

Durant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera également au Sommet de la communauté asiatique à zéro émission (Asia Zero Emission Community-AZEC-AZEC) présidé par le Premier ministre du Japon. A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera de hauts dirigeants des pays et organisations internationales.

En outre, Pham Minh Chinh aura des entretiens et rencontres avec de hauts dirigeants japonais et des chefs de grandes entreprises japonaises, promouvra la coopération dans le travail entre le Vietnam et le Japon, etc.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh vise à mettre en œuvre la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification, de multilatéralisation, d'être un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale; affirmant le rôle, la responsabilité et la contribution à la construction d'une communauté de l'ASEAN pacifique et prospère et à l'approfondissement croissant, substantiel et efficace des relations ASEAN-Japon.

Parallèlement, elle contribue à affirmer la politique cohérente du Vietnam sur la croissance verte et la réponse au changement climatique; et le fort engagement et les contributions responsables du Vietnam. La visite transmet un message d'un Vietnam pacifique, hospitalier et digne de confiance, prêt à renforcer les relations d'amitié, le dialogue et la coopération pour le bénéfice mutuel, en construisant un environnement régional et international pacifique et stable avec les pays.

Notamment, cette visite vise à concrétiser et mettre en œuvre une nouvelle phase de coopération du Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde entre le Vietnam et le Japon; à créer une force motrice pour renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et du travail, apportant de nombreux avantages aux deux pays et deux peuples. -VNA