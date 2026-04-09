Le powerlifteur Lê Van Công se pare d’argent à l’Open de para-powerlifting Asie-Océanie

Hanoi (VNA) – Le para-powerlifteur vietnamien Lê Van Công a remporté le 7 avril une médaille d’argent à l’Open de para-powerlifting d’Asie-Océanie 2026 en Thaïlande après avoir terminé deuxième au classement général dans la catégorie masculine des moins de 49 kg.



Il a soulevé 163 kg, un résultat impressionnant compte tenu du niveau élevé de la compétition. L’Indonésien Abdul Hadi a remporté l’or avec 179 kg, tandis que le Kazakh Yerbolat Karibay a décroché le bronze avec 157 kg.



Cette performance a ouvert des opportunités à l’athlète vietnamien pour accumuler des points importants dans sa quête des Jeux para-asiatiques de 2026 et des Jeux paralympiques de 2028.



Le tournoi, qui se déroule à Bangkok du 7 au 12 avril, réunit les meilleurs athlètes d’Asie-Océanie.



L’Ouzbékistan arrive en force avec 37 athlètes, suivi par l’Inde, le Kazakhstan, la Chine et le pays hôte, la Thaïlande. La participation de nombreux champions paralympiques fait de ce tournoi l’un des événements les plus importants du handisport régional en 2026.



Il s’agit de la première fois en cinq ans que Bangkok accueille une compétition internationale de para-powerlifting, depuis la Coupe du monde de 2021.



Lê Van Công est le meilleur para-powerlifteur vietnamien, avec à son palmarès de nombreux records du monde. Il est entré dans l’histoire en devenant le premier Vietnamien à remporter une médaille d’or aux Jeux paralympiques de 2016 au Brésil, une médaille d’argent en 2020 et une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.



Cet athlète de 42 ans, originaire de Hà Tinh, n’a pas seulement brillé aux Jeux paralympiques, mais a aussi remporté de nombreuses médailles aux championnats du monde et continentaux et a dominé de nombreux Jeux paralympiques de l’ASEAN. – VNA



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