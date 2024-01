Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté ce jeudi 11 janvier à Hanoi le ministère du Plan et de l'Investissement à saisir toujours rapidement les problèmes émergents du monde et du pays, faire preuve d’anticipation et donner des conseils au Parti, à l'Assemblée nationale et au gouvernement sur les décisions socio-économiques majeures.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Le ministère du Plan et de l'Investissement doit toujours faire mieux dans la construction et le perfectionnement des institutions économiques de marché à orientation socialiste et dans l'organisation de leur mise en œuvre ; être toujours pionnier dans l'attraction des investissements étrangers, le développement de nouveaux modèles économiques, de nouvelles industries, la promotion de l'innovation, contribuant ainsi à la promotion de la transformation économique et au renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale, a déclaré le Premier ministre, lors de la conférence visant à faire le bilan des activités de 2023 et définir les tâches de 2024 de ce ministère.

Le chef du gouvernement lui a également demandé d'être toujours à l'avant-garde de la transformation numérique, en créant une forte force motrice pour le développement des industries et des secteurs de l'économie, contribuant à accroître la productivité du travail et la compétitivité nationale et devenir un outil important dans la construction d’une économie indépendante, autonome et de plus en plus profondément intégrée.

Ce ministère est également invité à promouvoir les startups et l'innovation, dans le but de disposer de 50.000 à 100.000 personnels de haute qualité pour l'industrie de fabrication de puces semi-conductrices ; bientôt ajouter 50.000 à 100.000 personnels de haute qualité en général pour le développement socio-économique.

Le ministère doit promouvoir la transformation numérique nationale, la réforme des procédures administratives, la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur régionales et mondiales, ainsi qu’améliorer l’environnement d’affaires et renforcer la transparence. -VNA





