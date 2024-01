Ho Chi Minh-Ville, 29 janvier (VNA) - Bien que 2024 s'annonce comme une année difficile pour le secteur du caoutchouc, en raison de conditions météorologiques défavorables et d'une évolution imprévisible du marché, la Société par actions du Groupe vietnamien du caoutchouc (VRG) vise toujours plus de 4,1 billions de dongs (166,6 millions de dollars) de bénéfice avant impôts, en hausse de 2,2% sur un an.

Photo : VNA

Le bénéfice après impôts du groupe devrait croître de 0,9% pour atteindre plus de 3.430 milliards de dongs.

L'objectif est de produire 445.000 tonnes de latex, d'acheter plus de 75.000 tonnes de latex et de vendre plus de 520.000 tonnes de latex.

La productivité du bois et du latex devrait augmenter de 1 % à 89 % par rapport à 2023, tandis que la production de biens industriels liés au caoutchouc, tels que les gants, les systèmes de convoyage, les ballons de sport, les matelas et les oreillers en latex, devrait augmenter de 6 %.

Le groupe vise par ailleurs la location de 245 hectares de parcs industriels, soit 468% du chiffre enregistré en 2023.

Selon Le Thanh Hung, directeur général de VRG, pour atteindre les objectifs fixés, le groupe suivra de près l'évolution du marché afin de disposer de solutions flexibles en matière de vente, de stocks et de prix.

Des mesures harmonieuses et efficaces seront déployées, visant à atteindre les objectifs de production et de consommation, a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe accorderait l'attention voulue à la gestion durable des forêts d'hévéas conformément aux normes nationales et internationales, et mettrait en œuvre des solutions de croissance verte et de développement durable dans afin de créer des valeurs de marque et économiques élevées cette année.

Le groupe a dévoilé sa stratégie de croissance verte et de développement durable pour 2023-2030 avec une vision jusqu'en 2050 qui englobe trois objectifs de développement économique, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale.

La stratégie vise une réduction minimale de 15 % des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie d’ici 2030 et de 30 % d’ici 2050.

Le VRG prévoit également de verdir sa chaîne d'approvisionnement pour répondre aux exigences plus strictes des clients en matière de durabilité.

L’objectif est que 60 % de sa superficie d’hévéaculture et de forêts de production obtienne les certifications nationales et internationales de gestion forestière durable (VFCS/PEFC/FSC) d’ici 2030 et 100 % d’ici 2050.

D’ici 2030, toutes les usines de transformation du latex de caoutchouc obtiendront la certification de chaîne de traçabilité, et toutes les usines de fabrication (latex de caoutchouc, bois, produits industriels à base de caoutchouc) d’ici 2050.-VNA