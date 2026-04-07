Le dirigeant suprême rencontre le personnel de la Présidence après son investiture



Hanoï, 7 avril (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rencontré les responsables et le personnel de la Présidence le 7 avril, peu après son élection à la présidence.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer le rôle de cette institution en tant qu'organe consultatif fiable et loyal dans cette nouvelle phase de développement du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo :VNA





Le dirigeant du Parti et de la République a salué le travail rigoureux, méthodique et efficace du personnel, soulignant que de nombreuses tâches complexes, exigeant un haut niveau de délais, de qualité, de confidentialité et de respect du protocole, avaient été menées à bien.



Il a souligné qu'alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, avec des exigences accrues en matière d'efficacité, de qualité et de durabilité, la Présidence devait réaffirmer son rôle d'organe consultatif direct et global, précis, fiable et loyal.



Le Bureau, a-t-il déclaré, doit être à la fois efficace et performant, rigoureux et dynamique, discret et impliqué, et toujours plus professionnel et moderne. Chaque avis consultatif doit être fiable, chaque programme soigneusement préparé et chaque action témoigner de la discipline et des normes d'une institution d'État de haut niveau.



Afin d'améliorer les performances, le dirigeant a demandé un renforcement continu de la qualité des conseils prodigués, exhortant les membres du personnel à développer sans cesse leur expertise, leur sens des responsabilités et leur professionnalisme. Il a insisté sur le strict respect de la discipline, de l'exactitude et des normes dans toutes les activités du Bureau.



Il a souligné qu'aucune négligence, superficialité ou arbitraire n'est acceptable, précisant que tous les aspects du travail au sein du Bureau – des fonctions professionnelles à l'administration, en passant par le protocole, la confidentialité, l'archivage et la logistique – doivent être menés de manière coordonnée, cohérente et efficace.



Le secrétaire général et président a également insisté sur l'importance de constituer une équipe unie, professionnelle et humaine, tout en accélérant l'application des sciences et des technologies et la transformation numérique afin de moderniser les méthodes de travail. Il a exigé la mise en place d'une administration moderne, efficace et scientifique, axée sur le service public, réduisant les procédures manuelles et les redondances, tout en améliorant la connectivité, la productivité et la qualité des conseils politiques.



Il a également souligné la nécessité de constituer un corps de cadres engagés politiquement et compétents professionnellement, dotés d'une grande fermeté politique, d'une intégrité sans faille dans le service public, d'une solide expertise et d'un style de travail rigoureux, humble et dévoué.



Chaque fonctionnaire représente non seulement sa propre personne, mais aussi l'image de la Présidence. Par conséquent, tant dans leur état d'esprit que dans leurs actions, au sein de l'administration et dans la société, ils doivent faire preuve de qualités, d'honneur et de crédibilité, a-t-il déclaré.



Exprimant sa confiance dans la tradition et l'expérience de la Présidence, le dirigeant a affirmé qu'elle continuerait à assumer efficacement ses responsabilités malgré la charge de travail et les pressions croissantes.



Lors de la rencontre, l'ancien président de la République, Luong Cuong, a dressé le bilan de son mandat. Il a exprimé sa gratitude aux dirigeants du Parti et de l'État, aux organisations, au public, aux Vietnamiens de l'étranger et aux partenaires internationaux, ainsi qu'au personnel de la Présidence, pour leur soutien tout au long de son mandat.



Il a exhorté le Bureau présidentiel à maintenir l'unité et à améliorer encore la qualité du travail de recherche, de conseil et de coordination, en veillant à ce qu'il continue de servir d'organe consultatif stratégique assistant le président de l'État et qu'il remplisse avec succès les tâches confiées par le Parti, l'État et le peuple. - VNA