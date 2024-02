Lào Cai (VNA) - Le Département des transports de la province vietnamienne de Lào Cai et son homologue de la province chinoise du Yunnan ont décidé de rétablir l’itinéraire de transport non régulier de passagers Gejiu (Chine)-Sapa (Vietnam), a fait savoir le directeur dudit département, Nguyên Quôc Huy.

Des touristes au poste-frontière international de Lào Cai. Photo: VNA

Lancé le 20 juillet 2018 dans le but de mettre à exécution le protocole entre le gouvernement vietnamien et le gouvernement chinois sur la mise en œuvre de leur accord sur le transport routier, et organisé jusqu’à la fin 2019, cet itinéraire a été temporairement interrompu depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Sa reprise a eu lieu lors d’une cérémonie tenue le 31 janvier 2024, à Hekou, dans la province chinoise du Yunnan, grâce aux efforts des autorités de Lào Cai et du Yunnan ainsi qu’à l’engagement des départements et des acteurs du transport concernés.

Elle contribuera à promouvoir le développement socio-économique, le tourisme bilatéral, à créer des opportunités de coopération et à renforcer les échanges culturels entre les provinces de Lao Cai et du Yunnan.

Le commerce transfrontalier de Lào Cai en janvier a atteint près de 183 millions de dollars, soit une augmentation de 39,66% sur un an, et quelque 600 entreprises se sont enregistrées pour des activités commerciales via le poste-frontière de Lào Cai, selon le bureau des douanes du poste-frontière de Lào Cai. - VNA