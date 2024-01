Hanoi (VNA) – Levier d’identité, fondement moral, moteur de croissance, facteur de rayonnement, et ciment des partenariats égaux, le professeur Furuta Motoo, recteur de l’Université Vietnam-Japon relevant de l’Université nationale de Hanoi, a livré ses réflexions sur la culture vietnamienne, affirmant que les industries culturelles fortes contribuent à élever la position du Vietnam dans la région.

Le Vietnam possède une offre culturelle exceptionnelle. Photo: VNA

Selon l’intellectuel japonais, un pays doté même d’une riche culture peine à préserver sa culture si son économie est sous-développée. Au contraire, un pays développé et économiquement riche sera tourmenté par l’instabilité sociale si ses habitants ne se sentent pas plus satisfaits sur le plan spirituel.À partir de ce constat, il a estimé que le point de vue exprimé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’adaptait au stade actuel de développement du Vietnam.La nouvelle tâche énoncée lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam consiste à construire la culture dans la politique et l’économie, à développer les industries culturelles et à perfectionner le marché des produits culturels, à s’orienter vers le développement culturel synchronisé et harmonieux avec la croissance économique et le progrès social.Cette tâche et cette orientation influencent sur les relations d’amitié entre le Vietnam et le Japon, en particulier dans leur coopération culturelle, a-t-il estimé, se disant persuadé que l’établissement de leur "partenariat égal" dans les futures relations bilatérales sera primordial.Actuellement, les habitants des grandes villes de la région, notamment les jeunes, partagent des intérêts communs pour la culture populaire comme le manga, l’anime, la mode et la musique pop que certains appellent la "culture asiatique". Toute personne peut désormais faire l’objet de l’exportation culturelle et les flux culturels ne sont plus un processus à sens unique. Le Vietnam en est aussi un exportateur culturel potentiel.Le "soft power " sera vital dans la formation de "partenariats égaux" entre les pays de la région de l’Asie de l’Est, dont le Vietnam et le Japon, a-t-il indiqué, espérant que le développement des industries culturelles par le Vietnam contribue au renforcement de sa position dans la région et à la construction de son partenariat égal avec le Japon. – VNA