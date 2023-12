Hanoi (VNA) - La Commission de contrôle du Comité central du Parti a examiné les résultats des inspections de certaines organisations et responsables du Parti lors d’une session du 18 au 20 décembre à Hanoi.

Vue de la session de la Commission de contrôle du Comité central du Parti. Photo : VNA

Elle a conclu que la Commission des affaires du Parti au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) avait violé le principe du centralisme démocratique, la réglementation du travail ; manqué de responsabilité, relâché le leadership et la direction.

Cela a ainsi laissé le MoIT et de nombreuses organisations et individus transgresser sérieusement les règles du Parti et les lois de l’Etat dans la consultation et l’élaboration de mécanismes pour le développement de l’énergie solaire et éolienne ainsi que pour le commerce et la gestion des approvisionnements en pétrole et en essence; la mise en œuvre de la Plan national de développement de l’électricité VII ajusté; la gestion du fonds de stabilisation des prix; la rédaction, l’évaluation, l’approbation, l’organisation des appels d’offres et la mise en œuvre des projets/dossiers d’appel d’offres par la société AIC. De nombreux responsables et membres du Parti ont été sanctionnés ou ont fait l’objet de poursuites pénales.

Selon la Commission de contrôle, ces violations et fautes sont imputables à la Commission des affaires du Parti au sein du MoIT pour les mandats 2016-2021 et 2021-2026, aux comités permanents des comités du Parti du MoIT et des départements concernés, ainsi qu’à de nombreux responsables.

Ces derniers comprennent notamment Trân Tuân Anh, membre du Politburo, chef de la Commission économique du Comité central du Parti, ancien secrétaire de la Commission des affaires du Parti au sein du MoIT et ancien ministre du MoIT; Dô Thang Hai, membre de la Commission des affaires du Parti au sein du MoIT et vice-ministre du MoIT; Hoàng Quôc Vuong, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil des membres du groupe PetroVietnam, ancien membre de la Commission des affaires du Parti au sein du MoIT et ancien vice-ministre du MoIT; Nguyên Anh Tuân, membre de la Commission des affaires du Parti et secrétaire adjoint du Comité du Parti du MoIT, chef du Département de l’organisation et du personnel du MoIT.

Les violations et fautes susmentionnées sont également imputables au comité permanent du Comité du Parti du groupe Electricité du Vietnam pour les mandats 2015-2020, 2020-2025 et à un certain nombre de responsables, dont Trinh Dinh Dung, ancien membre du Comité central du Parti, ancien membre de la Commission des affaires du Parti, ancien vice-Premier ministre; Mai Tiên Dung, ancien membre du Comité central du Parti, ancien ministre-président de l’Office du gouvernement.

D’autres responsables incriminés comprennent Duong Quang Thanh, ancien membre du comité du Parti du bloc des entreprises relevant du ressort central, ancien secrétaire du Comité du Parti du groupe Electricité du Vietnam et président du Conseil des membres du groupe Electricité du Vietnam; Trân Dinh Nhân, ancien secrétaire adjoint et directeur général du groupe Electricité du Vietnam et d’autres responsables, a indiqué la commission.

Ces méfaits ont causé de graves conséquences, difficiles à remédier, avec d’éventuelles pertes énormes d’argent et biens de l’État et un gaspillage de ressources sociales, ont provoqué des exaspérations dans la société et porté atteinte au prestige de l’organisation du Parti et des agences de l’État, ce qui nécessite des mesures disciplinaires.

La Commission de contrôle a demandé à la Commission des affaires du Parti au sein du MoIT et aux comités et organisations du Parti des ministères, secteurs, localités et agences concernés de procéder à un examen, d’identifier les responsabilités et de décider des mesures disciplinaires à l’encontre des organisations et membres du Parti incriminés, et d’en rendre compte des résultats à la Commission de contrôle.

Elle a également décidé d’expulser du Parti l’ancien chef adjoint de la Commission des vœux du peuple relevant du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Luu Binh Nhuong, pour dégradation de l’idéologie politique, de la moralité et du mode de vie, autoévolution, autotransformation, violation des règles du Parti et des lois de l’Etat, des règles sur les choses interdites aux membres du Parti concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, abus de fonctions et de pouvoirs en vue de la prise illégale des intérêts personnels, et violation de la Loi sur la protection des secrets d’État.

Les résultats des inspections de certaines organisations et membres du Parti ont également été présentés pour discussion lors de la réunion. La Commission de contrôle a demandé que ces organisations et membres du Parti continuent de promouvoir leurs points forts et de tirer les leçons des fautes et des violations découvertes lors des inspections. – VNA