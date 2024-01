Kiên Giang (VNA) – La province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, intensifiera ses mesures de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), se préparant à la cinquième tournée d’inspection de la Commission européenne (CE) en avril.

L’inspection et le contrôle des bateaux de pêche entrant et sortant du port, des membres d’équipage des bateaux et des produits de la mer sont renforcés. Photo: VNA

La priorité reste de faire en sorte que les chalutiers vietnamiens ne se mettent pas en effraction en eaux étrangères. La province traitera résolument tout contrevenant à cet égard ainsi que ceux qui ne disposent pas de connexions au système de surveillance des navires (VMS).



Ces efforts devront permettre d’améliorer l’efficacité de l’application des lois et la responsabilité des organisations et des particuliers impliqués dans l’enquête, la vérification et la sanction de la pêche INN, visant à obtenir de la CE la levée du «carton jaune» imposé en 2017.



Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Quôc Anh, Kiên Giang a demandé au Département provincial de l’agriculture et du développement rural d’inspecter et d’établir un canal d’information pour gérer tous les bateaux de pêche de la localité.



Le département a reçu l’instruction de gérer strictement les bateaux de pêche qui ne sont pas immatriculés ou qui n’ont ni licence ni immatriculation, ainsi que ceux qui ne sont pas éligibles à l’exploitation halieutique.



Il doit superviser tous les bateaux de pêche opérant en mer via VMS, en garantissant que 100% des navires d’une longueur de 15 m ou plus doivent disposer de tous les documents requis et installer du système de surveillance des navires par satellite (VMS).



Le commandement provincial des garde-frontières est chargé d’inspecter et de contrôler les bateaux de pêche entrant et sortant des points de contrôle frontaliers, ainsi que d’échanger des informations avec d’autres localités pour prévenir et traiter rapidement la pêche INN.



Le Département provincial de l’agriculture et du développement rural a indiqué qu’à l’heure actuelle, 99,3% des bateaux de pêche en activité à Kiên Giang sont équipés du

VMS.



La province compte actuellement deux ports de pêche désignés pour certifier l’origine des captures, à savoir le port de pêche de Tac Câu dans le district de Châu Thành et celui de An Thoi dans la ville de Phu Quôc.



L’année dernière, 16 cas de bateaux de pêche empiétant sur des eaux étrangères ont été signalés dans la province. Parmi eux, cinq se sont vu infliger des amendes totalisant 5,6 milliards de dôngs et six autres ont saisis. – VNA