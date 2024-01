Hanoi (VNA) - Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt du Dragon), Matt Jackson, représentant en chef du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au Vietnam, a recommandé au pays d'investir dans ses ressources humaines, notamment en augmentant la participation de sa population active et en aidant les femmes à mieux se préparer au processus de vieillissement de la population.

Matt Jackson, représentant en chef du FNUAP au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam est riche en culture, en histoire et en paysages magnifiques. Son ambition d’un avenir meilleur l'a aidé à traverser des moments bien difficiles, à apporter du réconfort à sa population et à devenir un membre de poids de la communauté internationale, notamment aux Nations Unies.

Matt Jackson a commencé ses fonctions de représentant de l'UNFPA au Vietnam il y a quelques mois à peine, mais il a déjà eu la chance de découvrir plusieurs régions différentes du pays et de rencontrer de nombreuses personnes formidables. Lors de ses récents voyages, il a beaucoup appris sur ce partenariat et découvert la riche culture du Vietnam, notamment en visitant le village natal du président Hô Chi Minh à Nghe An et celui du grand poète Nguyen Du, à Ha Tinh.

Il y a eu beaucoup de changements depuis sa première visite au Vietnam il y a treize ans, mais ce qu’il a le plus apprécié jusqu'à présent, c'est de rencontrer le peuple vietnamien. Il n’est pas étonnant que le Vietnam ait une solide réputation avec un peuple aussi sympathique et une nourriture aussi bonne, a-t-il confié.



À l’aube du Nouvel An lunaire, il a félicité le Vietnam pour son engagement ferme envers le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU, institutionnalisé dans le Plan d’action national. Le Vietnam fait des progrès notables dans les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et veille à ce que personne ne soit laissé de côté. Il a espéré que le Vietnam continuerait de relever les défis restants.



Le fait que les Vietnamiens vivent plus longtemps est le fruit du développement socio-économique. Cependant, il est important de comprendre le changement démographique et de se préparer à ses enjeux à venir afin de garantir que chacun ait accès à des services de qualité tels que la santé, l’éducation et les services financiers, afin de permettre à chacun, notamment aux personnes âgées, de vivre dans la dignité.



D’ici 2050, le taux de personnes âgées de 60 ans et plus dans la région Asie-Pacifique devrait passer d’environ 14 % en 2022 à près de 26 %. Le taux d'enfants de moins de 14 ans évoluera dans la direction opposée, passant de 23 % à 17 %. Il y aura cependant des différences entre les pays et les régions. Au Vietnam, la pyramide des âges de 2019 montre que le pays se trouve actuellement dans une fenêtre d’opportunité démographique. En d’autres termes, le Vietnam a l’avantage de bénéficier du « dividende démographique ». Cela devrait prendre fin d’ici 2039, car le Vietnam est également l’un des pays au vieillissement le plus rapide au monde, la transition du « vieillissement de la population » à la « population âgée » devant être beaucoup plus courte que dans de nombreux autres pays.



Les résultats des récents comptes nationaux de transfert du Vietnam menés par le Bureau général des statistiques en collaboration avec le FNUAP ont fourni une compréhension globale de l'impact du changement démographique sur l'élaboration des politiques en plaçant la population au centre de la croissance économique et du développement et en évaluant l'impact du changement démographique sur le revenu national, la consommation, l’épargne et l’investissement.



L’expérience de nombreux pays montre que les politiques démographiques sont souvent sous-estimées, ce qui entraîne de nombreuses conséquences qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement socio-économique. Donner la priorité aux investissements dans ces domaines profite non seulement aux sociétés et aux communautés, mais évite également des coûts supplémentaires liés à la résolution ultérieure des défis connexes.



Le Vietnam met actuellement en œuvre des stratégies de développement socio-économique pour 2021-2030 afin d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L’adoption d’une approche du vieillissement fondée sur le cycle de vie, conformément aux principes énoncés lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui célèbrera son 30e anniversaire l’année prochaine, contribuera à garantir que le Vietnam tienne pleinement compte des opportunités offertes par un dividende démographique en se préparant au processus de vieillissement de sa population. Cela implique d’investir dans les ressources humaines, notamment en augmentant la participation de la population active et en soutenant les femmes sur le marché du travail.



En 2024, le FNUAP continuera de soutenir le gouvernement vietnamien dans des domaines stratégiques, notamment la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), le développement de la jeunesse, le vieillissement de la population, l’élaboration de politiques fondées sur des données et la fin des violences sexistes et des pratiques néfastes à l’encontre des femmes et des filles. Certains des domaines qui le passionnent le plus sont la collaboration avec les ministères, départements et autres partenaires gouvernementaux pour élaborer des plans visant à déployer la vaccination contre le VPH, à développer les centres de services à guichet unique (Ngoi nha Anh Duong) et la ligne d'assistance nationale pour soutenir les victimes de violences basées sur le genre (VBG), soutenir les compétences de vie et l’éducation sexuelle des jeunes, et compiler des données démographiques solides pour l'élaboration de politiques efficaces.



Le FNUAP continuera d'épauler le Vietnam face aux enjeux du processus de vieillissement de sa population en soutenant un système de protection sociale intégré et cohérent et en appliquant une approche du vieillissement axée sur le cycle de vie et transformatrice du genre afin de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables. Le FNUAP continuera également à accroître l'accès équitable à des informations et à des services complets et transformateurs en matière de SDSR et à créer et soutenir le développement et la participation complets des jeunes en mettant l'accent sur les groupes vulnérables et marginalisés, notamment les minorités ethniques, les adolescents et les jeunes, les personnes handicapées, LGBTQI et les ouvriers migrants.



Le FNUAP continuera de renforcer ses partenariats avec les ministères et agences du gouvernement vietnamien pour garantir l’élaboration, la budgétisation et le suivi de politiques et de programmes fondés sur des données probantes et fondées sur les droits, grâce à des interventions continues en matière de production et d’analyse de données. Et le FNUAP continuera de soutenir les objectifs du Vietnam visant à promouvoir l’égalité des sexes, à prévenir et répondre aux violences basées sur le genre et à lutter contre la sélection prénatale en fonction du sexe et d’autres pratiques néfastes, notamment le mariage précoce. Matt Jackson a également souligné qu’un domaine de travail proposé est de soutenir le gouvernement dans ses efforts pour développer un mécanisme multisectoriel de coordination contre les violences basées sur le genre aux niveaux national et provincial, garantissant l’alignement sur les normes mondiales et ne laissant personne de côté. Cela garantira que toutes les victimes pourront accéder en temps opportun à des services de soutien de qualité, quels que soient leur emplacement ou leur situation.



Ce ne sont là que quelques exemples du travail du FNUAP pour créer un monde où chaque grossesse est désirée, où chaque accouchement se déroule en toute sécurité et où le potentiel de chaque jeune est réalisé.- VNA