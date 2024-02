Hanoi (VNA) - Le Politburo du Comité central du Parti communiste du Vietnam a récemment promulgué la directive n°27-CT/TW sur le renforcement du leadership du Parti dans la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage.

Ce fléau qu’est le gaspillage est aussi préjudiciable à la société que la corruption. Mais si la lutte contre la corruption au Vietnam ne connaît pas de zone interdite, ni d’exception, elle manque encore de vigueur contre le gaspillage dans plusieurs domaines de la vie sociale.

De son vivant, le président Hô Chi Minh a affirmé que "l’application, léconomie, l’intégrité, la droiture" sont une exigence absolue pour les révolutionnaires, les quatre "vertus" fondamentaux qui font leurs racines. Il a demandé à chaque membre du Parti, à chaque cadre à "s’imprégner profondément de la moralité révolutionnaire, à véritablement faire preuve d’application, d’économie, d’intégrité, de droiture, d’un dévouement total à la cause publique, d’un désintéressement exemplaire".

Débats parlementaires sur les politiques et législation sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage durant la période 2016-2021. Photo: VNA

Le 6e Congrès national du Parti en 1986 a lancé la politique de renouveau, avec l’accent mis sur la rénovation économique, et dans ce processus, le Parti a toujours attaché de l’importance à la pratique de l’épargne et à la lutte contre le gaspillage.

En 1987, le Conseil des ministres a promulgué une décision sur la pratique systématique de l’épargne. En 1993, l’Assemblée nationale de la 9e législature a promulgué une résolution sur la pratique de l’épargne, la lutte contre le gaspillage, la corruption et la contrebande.

En 1998, le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 10e législature a promulgué l’Ordonnance sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage. En 2005, l’Assemblée nationale de la 11e législature a adopté la Loi sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage.

Le 3e Plénum du Parti du 10e mandat a promulgué la résolution n°04-NQ/TW sur le renforcement du leadership du Parti dans la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage.

De la gestion et de l’ulisation du budget de l’État et d’autres sources de fonds publics à la rationnalisation de l’appareil étatique, en passant par la réforme administrative, la gestion, l’exploitation et l’utilisation des ressources naturelles, foncières et minérales, et la sanction sévère des affaires causant de graves pertes de fonds et de biens publics, force est de remarquer des changements visibles dans la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage.

La mise en oeuvre de la politique et de la législation sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage durant la période 2016-2021 a obtenu des résultats très importants et positifs, a indiqué une mission de surveillance parlementaire dans un rapport présenté à la 4e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature.

Parallèlement aux grands résultats de la lutte contre la corruption et la négativité, elle a contribué à la réalisation réussie des objectifs et indices de développement socio-économique, financier et budgétaire, à la mobilisation, à la gestion et l’utilisation efficaces des ressources humaines, matérielles et financières, a-t-elle ajouté.

La réfection des trottoirs des rues à Hanoi revient si régulièrement qu'on se demande ce qui la motive. Photo: VNA

Mais il n’en reste pas moins que d’énormes progrès peuvent être faits en matière de pratique de l’épargne et de lutte contre le gaspillage.

Selon le même rapport, l’élaboration, la vérification des prévisions budgétaires de l’État n’ont pas été proches de la réalité. Les arriérés d’impôts, les pertes fiscales, le lent recouvrement de l’impôt, la collecte fantaisiste ou insuffisante de l’impôt avaient la peau dure.

Les violations des règles sur les normes, les normes et les régimes ont été assez fréquentes. La discipline et l’ordre dans l’élaboration, l’exécution et l’organisation de la mise en œuvre des plans d’investissement publics à moyen terme et annuels n’est pas stricte.

La préparation, l’élaboration, la vérification et la décision des politiques d’investissement des projets, ainsi que le travail d’aménagement, présentaient encore de nombreuses lacunes. Des milliers de projets ont été lents à mettre en œuvre. Selon les chiffres, encore incomplets, ministères, des branches et des localités, le nombre des projets en souffrance a augmenté de 1.448 en 2016 à 1.962 en 2021.

Le gaspillage est monnaie courante dans de nombreux domaines. À Hanoi, il saute aux yeux que de nombreux établissements ont été laissés vacants après la fusion des unités administratives, des trottoirs des rues ont été repavés, année après année. Dans nombre de provinces et villes, des projets et plans restaient sur le papier, des travaux de construction des projets durent des décennies, des autotoutes à peine ouvertes que des tronçons ont besoin de réparations.

De nombreux investissements d’infrastructure inefficaces existent dans le style "On le sait, mais arrête de rabâcher la même chose". Et la conséquence du gaspillage est que des milliers de milliards de dôngs se sont évaporés!

"Parfois, le gaspillage est plus important que la corruption elle-même", a fustigé le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors d’une rencontre avec les électeurs à la veillle de la 5e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature.

Construit à coups des milliards de dôngs, le marché de Hung Dông, dans la province de Nghê An, est laissé inutilisé après son ouverture. Photo: VNA

Le gaspillage a clairement provoqué des conséquences imprévisibles, créé des barrières invisibles au développement socio-économique. Pire encore, le gaspillage et la corruption menacent de freiner l’aspiration à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045, comme l’a fixé la résolution du 13e Congrès national du Parti.

La population a donc plébiscité la directive n°27-CT/TW du Politburo sur le renforcement du leadership du Parti dans la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage.

Dans ce texte, le Politburo a demandé de considérer cela comme la culture comportementale des cadres, membres du Parti, fonctionnaires, employés et habitants, en particulier des chefs hiérarchiques, des cadres dirigeants et des gestionnaires.

Il a demandé de prêter une attention particulière aux domaines en proie aux fuites, au gaspillage et aux pratiques malsaines, ainsi que d’avoir un plan pour résoudre radicalement les problèmes de longue date concernant les projets d’importance nationale, les projets clés, les projets financés par l’aide publique au développement, les projets BOT et BT peu efficaces, des banques commerciales déficitaires.

Ces mesures prises par le Parti sont tout à fait correctes pour surmonter les lacunes et les limites. La pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage doivent devenir une culture, une habitude et un mode de vie.

L’important, à l’heure actuelle, est que les ministères, les départements, les branches et les localités ainsi que les chefs de chaque unité font rapidement entrer la directive n°27-CT/TW du Politburo dans la vie et organisent efficacement sa mise en œuvre. – VNA