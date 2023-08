Illustration: baodautu.vn

Hanoï (VNA) – Selon un rapport de la Chambre d’Industrie et de Commerce allemande au Vietnam (AHK) sur les perspectives des entreprises dans le monde, environ 91% des entreprises allemandes interrogées ont exprimé leur intention de continuer à investir ou à développer leur production au Vietnam.



De plus, environ 40% des entreprises prévoient d'augmenter leurs effectifs au cours des 12 prochains mois.



Ces chiffres montrent l'attractivité et le potentiel du marché vietnamien pour les investisseurs allemands.



Malgré les défis liés à l'inflation, à l'instabilité de l'économie mondiale et à l'influence politique croissante sur les chaînes d'approvisionnement, le Vietnam devrait retrouver sa croissance économique à moyen terme.