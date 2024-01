Lors du colloque. Photo : VNA

Washington (VNA) - Un colloque sur les relations Vietnam-États-Unis s'est tenu le 23 janvier à Washington. Organisé par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), l’événement a suscité la participation de nombreux officiels, députés, universitaires et représentants du monde des affaires américain.Dans un discours envoyé au colloque, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a félicité le CSIS pour avoir pris l'initiative d'organiser ce colloque et de mettre en œuvre le programme de recherche sur le Vietnam. Rappelant les évolutions historiques en 2023, le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné la décision d'améliorer les relations entre le Vietnam et les Etats-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix, la stabilité et le développement durable, reflétant le fort développement du partenariat après près de trois décennies de normalisation des relations bilatérales et 10 ans du partenariat intégral.Lors de la séance d'ouverture, l'ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis, Nguyen Quoc Dung a passé en revue les jalons importants dans le développement des relations vietnamo-américaines, notamment le processus permettant de prendre la décision de faire porter les relations vers le partenariat stratégique intégral.Le diplomate Nguyen Quoc Dung a affirmé que le Vietnam est déterminé et s’est engagé à mettre pleinement en œuvre le partenariat stratégique intégral, en transformant les accords de haut niveau en actions et mesures spécifiques de mise en œuvre. Il a espéré que les États-Unis continueraient à soutenir le Vietnam dans l'amélioration de sa capacité à mettre en œuvre les accords du nouveau partenariat.Du côté vietnamien, le Dr Nguyen Hung Son - directeur adjoint de l'Académie diplomatique et le Dr Can Van Luc - économiste en chef de la Banque d'investissement et de développement (BIDV) et les délégués ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que la sécurité, la stratégie et la coopération commerciale, la technologie et l'énergie.Lors de la conférence, les délégués se sont montrés optimistes quant aux perspectives des relations Vietnam-États-Unis, s'accordant sur l'importance historique de l'amélioration des relations et la nécessité de déployer efficacement le nouveau cadre de coopération, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'économie numérique, de la garantie des chaînes d'approvisionnement, de la réponse aux changement climatique, transition énergétique et la croissance verte, le règlement des conséquences de la guerre...La conférence sur les relations Vietnam-États-Unis fait partie du programme de recherche sur le Vietnam (CSIS U.S. - Vietnam Initiative) prévu d’être mis en œuvre en cette année par le CSIS, dans le but d'accroître les échanges entre les officiels et les universitaires des deux pays, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle ainsi que la recherche des initiatives et des idées pour renforcer davantage le partenariat Vietnam-États-Unis. –VNA