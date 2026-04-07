Politique

Brève biographie de Le Minh Hung

Lors de la première session de la 16e législature, le 7 avril 2026, l’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031, avec 495 voix pour sur 495 votants. Membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti, il dirige également la Commission centrale de l’organisation.

L’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031. Photo: VNA
L’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 7 avril, dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, les députés ont adopté à l’unanimité une résolution portant élection du Premier ministre pour le mandat 2026-2031, avec 495 voix pour sur 495 votants.

Selon cette résolution, Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission d’organisation du Comité central et député de la 16e législature, a été élu Premier ministre de la République socialiste du Vietnam pour la période 2026-2031.

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) a l'honneur de vous présenter la brève biographie du nouveau Premier ministre.

- Nom et Prénom: Le Minh Hung

- Date de naissance: 11 décembre 1970

- Lieu d’origine : commune de Tu My, province de Ha Tinh
- Date d’admission au Parti : 21 août 2000
- Date d’admission officielle au Parti : 21 août 2001

Enseignement général : baccalauréat (système éducatif de 12 ans) Domaine d'expertise : politiques publiques
Titres et grades les plus élevés : maîtrise en politiques publiques
Niveau de formation politique : supérieur
Langues étrangères : licence en français et certificat en anglais de niveau D
Distinctions honorifiques : Ordre du Travail, troisième classe (2012) ; Ordre du Travail, deuxième classe (2017)

- Membre du Bureau politique des 13e et 14e mandats - Membre du Comité Central du Parti des 12e, 13e et 14e mandats
- Secrétaire du Comité central du Parti des 13e et 14e mandats
- Député de l’Assemblée nationale des 15e et 16e législatures

PARCOURS PROFESSIONNEL

Octobre 1993 – Janvier 1998: Spécialiste du Bureau du Fonds monétaire international, Département des relations internationales de la Banque d'État du Vietnam ; Participation à une formation du Fonds monétaire international (FMI) en économie de marché et en analyse financière à l'Université d'économie et de finance de Shanghai, en Chine (mars-juin 1996) ; Poursuite d’une maîtrise en économie à l'Université de Saitama, au Japon (octobre 1996-septembre 1997).

Février 1998 – Février 2002: Chef adjoint/chef du Service chargé de la Banque asiatique de développement (BAD), Département de la coopération internationale, Banque d'État du Vietnam.

Mars 2002 – Décembre 2009: Chef adjoint/chef du Département de la coopération internationale, Banque d'État du Vietnam.

Janvier 2010 – Octobre 2011: Membre du Comité chargé des affaires du Parti, chef du Département de l’organisation et du personnel, Banque d'État du Vietnam.

Octobre 2011 – Octobre 2014: Membre du Comité chargé des affaires du Parti, gouverneur adjoint de la Banque d'État du Vietnam. Novembre 2014 – Janvier 2016: Chef adjoint du Bureau du Comité central du Parti. Lors du 12e Congrès national du Pati, il a été élu membre du Comité central du Parti.

Janvier 2016 – Avril 2016: Membre du Comité central du Parti, chef adjoint du Bureau du Comité central du Parti.

Avril 2016 – Octobre 2020: Membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et gouverneur de la Banque d'État du Vietnam.

Octobre 2020 – Janvier 2021: Membre du Comité central du Parti, chef du Bureau du Comité central du Parti. Lors du 13e Congrès national du Parti, il a été réélu membre du Comité central du Parti et élu membre du Secrétariat du Comité central du Parti.

Janvier 2021 – Mai 2024: Secrétaire du Comité central du Parti, chef du Bureau du Comité central du Parti, membre du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; député de la 15e législature de l’Assemblée nationale. Lors du 9e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, il a été élu membre du Bureau politique.

Mai 2024 – Octobre 2024: Membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de l’organisation, chef de la sous-commission sur la protection de la politique intérieure ; vice-président du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam – Japon ; député de la 15e législature de l'Assemblée nationale.

Depuis octobre 2024 : membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de l’organisation ; chef de la sous-commission sur la protection de la politique interne ; chef adjoint du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines ; président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Japon ; membre du Comité central de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ; membre du Comité central de pilotage pour l'amélioration institutionnelle et juridique ; membre du Conseil électoral national ; député des 15e et 16e législatures de l'Assemblée nationale

Le 7 avril 2026 : lors de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, élu Premier ministre de la République socialiste du Vietnam. -VNA

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