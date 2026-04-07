Politique

Le PM Lê Minh Hung s’engage à bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple

Le gouvernement se concentrera sur cinq orientations stratégiques clés : bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple ; s’efforcer résolument de diriger l’économie pour parvenir à une croissance élevée et durable ; faire fonctionner efficacement la structure organisationnelle selon le nouveau modèle ; bâtir un gouvernement uni, coordonné et accompagnateur ; et bâtir un gouvernement intègre, discipliné, courageux et responsable, a-t-il fait savoir.

Le nouveau Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime devant l'Assemblée nationale, le 7 avril. Photo: VNA
Le nouveau Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime devant l'Assemblée nationale, le 7 avril. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale de la 16e législature a adopté mardi après-midi 7 avril lors de sa première session une résolution sur l’élection du membre du Politburo et secrétaire du Comité central du Parti, Lê Minh Hung, au poste de Premier ministre de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

S’exprimant après la cérémonie d’investiture, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que le 14e Congrès national du Parti a défini la vision, les objectifs, les moteurs et le programme d’action de la nouvelle période de développement, ouvrant de nouvelles perspectives historiques

Le pays devra non seulement poursuive son développement mais aussi réalise des avancées majeures, non seulement s’intègre à l’international mais aussi renforce sa position, non seulement croît mais se développe de manière rapide, durable et inclusive, améliorant ainsi la vie et le bien-être de la population, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a promis une loyauté absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution ; un engagement indéfectible envers la voie choisie par le Parti, le président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien ; et l’unité sous la direction du Comité central du Parti, avec le secrétaire général et président To Lam comme noyau dirigeant.

Le gouvernement se concentrera sur cinq orientations stratégiques clés : bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple ; s’efforcer résolument de diriger l’économie pour parvenir à une croissance élevée et durable ; faire fonctionner efficacement la structure organisationnelle selon le nouveau modèle ; bâtir un gouvernement uni, coordonné et accompagnateur ; et bâtir un gouvernement intègre, discipliné, courageux et responsable, a-t-il fait savoir.

La priorité absolue est accordée au développement et à l’amélioration globale des institutions ; à une révision décisive et à une modification complète des réglementations juridiques, à la réduction des procédures administratives, à la suppression définitive des goulots d’étranglement et des obstacles, et à la mobilisation de toutes les ressources sociales ; à la mise en place d’un appareil gouvernemental rationalisé, efficace et performant, dans un esprit de gouvernement facilitateur et axé sur l’action, a-t-il indiqué.

Le gouvernement priorisera le développement des sciences et des technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale, les identifiant comme le principal moteur du développement rapide des forces productives modernes, de l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et de l’autonomie stratégique ; ainsi que la création de nouveaux moteurs de croissance, le développement d’infrastructures modernes et synchronisées ; la promotion de la transition verte et l’adaptation proactive au changement climatique, a-t-il ajouté.

Selon le Premier ministre Lê Minh Hung, le gouvernement encouragera l’économie publique à jouer un rôle de premier plan, tandis que l’économie privée devient le principal moteur du développement ; garantissant que toutes les localités, entreprises et citoyens aient les mêmes chances de contribuer au développement et d’en bénéficier.

Chaque membre du gouvernement doit joindre le geste à la parole, gouverner selon une approche de gestion moderne et faire preuve de proactivité et de flexibilité en toutes circonstances afin de remplir au mieux ses responsabilités envers le Parti et le peuple, a-t-il ajouté.

Le nouveau chef du gouvernement a déclaré que l’objectif d’atteindre un taux de croissance moyen du PIB supérieur à 10% par an au cours de la période 2026-2031 est un impératif de développement pour réaliser les objectifs stratégiques du pays.

Il a déclaré que le gouvernement allouera des ressources suffisantes pour réformer en profondeur l’éducation et la formation, développer des ressources humaines de haute qualité. Il renforcera le système de santé publique, en assurant l’accès aux soins de santé à la population et en garantissant à tous les citoyens des services médicaux de qualité. Il mettra en œuvre efficacement les politiques de protection sociale afin que personne ne soit laissé pour compte.

Le gouvernement s’employera à faire de la culture un fondement solide et une force endogène de la nation, affirmant ainsi l’identité et la nouvelle position de la culture vietnamienne, digne d’une nation développée dotée d’une longue tradition culturelle.

Dans le même temps, le gouvernement renforcera la défense et la sécurité nationales, construira une solide posture de défense populaire liée à une posture de sécurité populaire ; mettra en œuvre de manière constante une politique étrangère indépendante et autonome, promouvra la diplomatie économique et la diplomatie technologique et affirmera la nouvelle identité et la nouvelle position du Vietnam sur la scène internationale. – VNA

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#nouveau Premier ministre Lê Minh Hung #Assemblée nationale de la 16e législature
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