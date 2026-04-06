Politique

Le ministre de la Défense reçoit l’ambassadeur de Chine

Le général Phan Van Giang a souligné que, ces derniers temps, sous l’orientation stratégique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine dans divers domaines était devenue de plus en plus profonde, substantielle et efficace.

Le général Phan Van Giang, l’ambassadeur He Wei et les délégués. Photo : qdnd.vn
Le général Phan Van Giang, l’ambassadeur He Wei et les délégués. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 6 avril, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a reçu l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Le colonel Jiang Bo, attaché de défense de Chine au Vietnam, a également assisté à cette rencontre.

Le général Phan Van Giang a souligné que, ces derniers temps, sous l’orientation stratégique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine dans divers domaines était devenue de plus en plus profonde, substantielle et efficace.

En mars dernier, les deux parties ont organisé avec succès la première réunion du Dialogue stratégique « 3+3 » Vietnam-Chine au niveau des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique.

En particulier, dès ce Dialogue « 3+3 », les deux parties ont organisé avec succès le 10e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Chine, dans la province de Quang Ninh (Vietnam) et dans la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), contribuant ainsi à renforcer la solidarité, l’amitié et à promouvoir une coopération de défense toujours plus substantielle et efficace entre les deux pays.

Appréciant hautement les contributions du colonel Jiang Bo durant son mandat au Vietnam, le général Phan Van Giang a affirmé que, dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci avait étroitement coopéré avec les organes compétents vietnamiens, joué efficacement son rôle de passerelle entre les ministères de la Défense des deux pays, et contribué activement au succès global des activités de diplomatie de défense, permettant à la coopération bilatérale dans ce domaine de gagner en substance.

Le général Phan Van Giang s’est dit convaincu que le colonel Jiang Bo, dans ses nouvelles fonctions, continuerait à contribuer davantage encore au développement des relations de défense entre le Vietnam et la Chine.

À cette occasion, le général Phan Van Giang a remercié l’ambassadeur He Wei et le colonel Jiang Bo pour leurs contributions aux activités menées récemment, en particulier pour leur coordination et leur soutien dans la mise en œuvre des travaux de restauration et de réhabilitation du cimetière des militaires et experts chinois ayant aidé la Révolution vietnamienne en avril 2025.

Il a exprimé le souhait que l’ambassade de Chine poursuive, dans les temps à venir, sa coordination étroite avec le ministère vietnamien de la Défense afin de promouvoir une coopération bilatérale de défense toujours plus approfondie et substantielle.

q1a6773.jpg
Le général Phan Van Giang et l’ambassadeur He Wei. Photo : qdnd.vn


Partageant le point de vue du général Phan Van Giang, l’ambassadeur He Wei a affirmé que le Dialogue stratégique « 3+3 » avait été un grand succès et produit des résultats positifs, contribuant à renforcer la confiance politique entre les deux pays et à porter les relations Chine-Vietnam à une nouvelle hauteur.

À la suite de ce Dialogue stratégique « 3+3 », la réussite du 10e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Chine a également contribué à renforcer la coopération entre les deux ministères de la Défense ainsi que l’amitié entre les peuples des deux pays.

L’ambassadeur He Wei a exprimé l’espoir que les deux parties intensifient à l’avenir leurs activités d’échange, notamment dans les domaines du travail politique, des patrouilles conjointes entre les Marines et les Garde-côtes, ainsi que des échanges entre jeunes officiers des deux pays... -VNA

#coopération Vietnam Chine défense #relations militaires Vietnam Chine #Phan Van Giang Chine
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique Iain Frew. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique

Lors de cette rencontre, le Premier ministre s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales. Il a souligné que les échanges commerciaux avaient atteint un niveau record en 2025 et que la coopération s’était développée efficacement dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, la réponse au changement climatique, l’éducation et la formation, ainsi que le partage d’expériences dans la construction de centres financiers internationaux.

Lors de l'ouverture de la 1re session de la 16e Assemblée nationale. Photo : VNA

Première session de la 16e AN : affirmation de la conscience politique, de la responsabilité citoyenne et d'un fort consensus social

Lors de la première session de la 16e AN tenue le 6 avril, Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de la 15e Assemblée nationale et membre du Conseil électoral national a souligné que le succès des élections des députés à la 16e Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 témoigne la force de grande union nationale et la confiance du public, et pose des fondements politiques et juridiques essentiels au fonctionnement de l'AN et des Conseils populaires pour cette nouvelle législature.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prononce son discours d'investiture (Photo : VNA)

Le président de la 16e AN exhorte à œuvrer pour une AN du peuple, par le peuple et pour le peuple

La 16e Assemblée nationale continuera d'hériter et de promouvoir les réalisations des mandats précédents, guidée par sa capacité intellectuelle, sa fermeté politique, son esprit d'innovation et son engagement au service du peuple, a déclaré Tran Thanh Man dans son discours d'investiture suite à sa réélection à la présidence de l'Assemblée nationale pour la 16e législature.

Ouverture de la première session de la 16e Assemblée nationale dans la matinée du 6 avril à Hanoï. Photo : VNA

Discours d'ouverture du leader du PCV To Lam lors de la première session de la 16e AN

Aujourd’hui, l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, XVIe législature, ouvre sa première session – une session d’une importance particulièrement significative, marquant le début d’un nouveau mandat de l’organe représentatif suprême du peuple, organe du pouvoir d’État le plus élevé de notre pays.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le président irlandais, Michael Higgins, à Dublin, le 2 octobre 2024. Photo : VNA

Vietnam-Irlande : trois décennies de coopération en essor

Après trois décennies de liens étroits, les relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et l'Irlande ont connu une évolution remarquable, faisant du Vietnam et de l’Irlande des partenaires de plus en plus efficaces et concrets.