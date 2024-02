L'arbre aux souhaits est toujours le point culminant du festival du Nouvel An lunaire à la pagode Nam Hoa. Photo: VNA

Pretoria (VNA) - Depuis le 11 février (2ème jour du premier mois lunaire du Nouvel An traditionnel), des milliers de personnes se rassemblent à la pagode Nam Hoa, située à 50 km de la capitale Pretoria en Afrique du Sud, pour assister au festival culturel annuel célébrant le Nouvel An du Dragon 2024.



La pagode Nam Hoa est la plus grande pagode bouddhiste d'Afrique et l'un des rares endroits en Afrique du Sud à organiser un festival à l’occasion du Nouvel An lunaire.



Les visiteurs peuvent profiter de nombreux spectacles et présentations de la culture asiatique, tels que les danses du dragon et du lion, l’offert de l'encens au Bouddha, et des vœux pour le Nouvel An. Ce festival joyeux et coloré séduit de nombreuses personnes de différentes cultures.

Pour de nombreuses personnes en Afrique du Sud, la célébration du Nouvel An lunaire à la pagode Nam Hoa est une expérience culturelle passionnante et enrichissante.



Lors du festival, Mehdi a partagé son impression sur la culture et les plats avec les journalistes de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA). "C'est un super festival, surtout pour mes enfants qui sont nés en Afrique du Sud et qui ne connaissent pas beaucoup de la culture des pays asiatiques. Ils commencent à se poser beaucoup de questions. Mes enfants sont très curieux et cela nous motive à participer davantage à des événements comme celui-ci à l'avenir. À l'occasion du Nouvel An lunaire, je souhaite à tout le monde de vivre en paix et d'être toujours heureux." -VNA